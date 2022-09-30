قالت الشرطة الأفغانية الجمعة إن تفجيراً انتحارياً استهدف معهداً تعليمياً بمنطقة شيعية في العاصمة الأفغانية كابل، ما أودى بحياة 19 شخصاً وإصابة عشرات، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وقال المتحدث باسم قائد شرطة كابل خالد زدران إن الانفجار وقع خلال ساعات الصباح داخل مركز تعليمي في حي "دشت إي برشي" في كابل، .

وينتمي الكثير من سكان المنطقة الغربية التي وقع فيها الهجوم إلى أقلية الهزارة العرقية التي جرى استهدافها من قبل في هجمات من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال زادران إن 19 شخصاً لقوا مصرعهم فيما أصيب 27 آخرون في الهجوم.

وأضاف المتحدث أن الهجوم وقع في معهد تعليمي كان يجري اختبار قبول للطلاب الجدد. وعادة ما تُغلق المدارس في أفغانستان أيام الجمعة.

وقال المتحدث إن "مهاجمة أهداف مدنية تبرهن على مدى القسوة واللا إنسانية للعدو وافتقاره إلى المعايير الأخلاقية". ولم يشر بأصابع الاتهام إلى أي جهة.

ومن المرجح أن يرتفع العدد الرسمي للقتلى. وقال مصدر بأحد المشافي إن 23 شخصاً قتلوا، فيما ذكر مصدر من طالبان أن عدد القتلى بلغ 33، وإن من بين الضحايا طالبات.

وقال أحد السكان بالمنطقة ويدعى غلام صادق إنه كان في المنزل عندما سمع صوتاً عالياً وخرج ليرى دخاناً يتصاعد من المعهد التعليمي حيث هرع هو وجيرانه للمساعدة.

وأضاف: "تمكنت مع أصدقائي من نقل نحو 15 مصاباً وتسع جثث من موقع الانفجار.. توجد جثث أخرى ممددة تحت الكراسي والطاولات داخل أحد الفصول".

ومنذ سيطرتها على أفغانستان في أغسطس/آب 2021 أكدت حركة طالبان أنها تؤمِّن البلاد بعد عقود من الحرب، لكن الأشهر الأخيرة شهدت سلسلة تفجيرات في المساجد والمناطق المدنية.