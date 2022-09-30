أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما الخميس أن طائرات بيرقدار تركية الصنع التي وافقت ألبانيا على شرائها ستدخل الخدمة في القريب العاجل.

وقال راما أثناء توقيع عقد خدمة الأقمار الصناعية بين الوكالة الوطنية للدفاع المدني وشركة Satellogic USA لمراقبة البلاد من خلال تكنولوجيا الدفاع والأمن المتقدمة: "ستتبع هذه الأقمار الصناعية قريباً جداً طائرات بيرقدار بدون طيار. تماشياً مع التطورات الجديدة، قررنا إكمالها وشراء طائرات بدون طيار مسلحة".

وأضاف: "بالطبع، الطائرات المسلحة بدون طيار تستخدم في المواقف القصوى ضد الإرهاب أو عدو محتمل. ولكن مع ذلك تملك هذه الطائرات بدون طيار عدداً من الوظائف التكميلية التي تنسجم مع الأقمار الصناعية".

وحسب راما تبلغ قيمة الاتفاقية 6 ملايين دولار.

وارتفع الطلب الدولي على "بيرقدار TB2 " و"أقنجي" التركية، لا سيما في أوروبا منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط.

وفي أبريل/نيسان الماضي أكدت صربيا مجدداً عزمها شراء طائرات تركية قتالية بدون طيار، والتي كان الطلب عليها مرتفعاص في جميع أنحاء العالم.

واشترت دول من بينها أوكرانيا وقطر وأذربيجان الطائرات بدون طيار التركية.

كما كانت بولندا العام الماضي أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تحصل على طائرات بدون طيار من تركيا.

ويُنظر إلى الطائرة التركية القتالية بدون طيار بيرقدار على أنها محورية في النزاعات من كاراباخ إلى أوكرانيا.

وأطلق الناس فعلاً في عدد من البلدان حملات لجمع التبرعات لشراء مزيد من الطائرات بدون طيار التي ساعدت كييف في مواجهة الهجوم العسكري الروسي.