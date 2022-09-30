سياسة
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رئيس الوزراء الألباني: طائرات بيرقدار التركية ستدخل الخدمة قريباً جداً
قال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما إن الطائرات المُسيرة القتالية "بيرقدار" تركية الصنع ستدخل الخدمة قريباً جداً. وأشاد راما بالدور المتميز والوظائف المتعددة التي تؤديها الطائرة التي ذاع صيتها في جميع أنحاء العالم.
رئيس الوزراء الألباني: طائرات بيرقدار التركية ستدخل الخدمة قريباً جداً
الطائرة القتالية بدون طيار بيرقدار / AFP
30 سبتمبر 2022

أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما الخميس أن طائرات بيرقدار تركية الصنع التي وافقت ألبانيا على شرائها ستدخل الخدمة في القريب العاجل.

وقال راما أثناء توقيع عقد خدمة الأقمار الصناعية بين الوكالة الوطنية للدفاع المدني وشركة Satellogic USA لمراقبة البلاد من خلال تكنولوجيا الدفاع والأمن المتقدمة: "ستتبع هذه الأقمار الصناعية قريباً جداً طائرات بيرقدار بدون طيار. تماشياً مع التطورات الجديدة، قررنا إكمالها وشراء طائرات بدون طيار مسلحة".

وأضاف: "بالطبع، الطائرات المسلحة بدون طيار تستخدم في المواقف القصوى ضد الإرهاب أو عدو محتمل. ولكن مع ذلك تملك هذه الطائرات بدون طيار عدداً من الوظائف التكميلية التي تنسجم مع الأقمار الصناعية".

وحسب راما تبلغ قيمة الاتفاقية 6 ملايين دولار.

وارتفع الطلب الدولي على "بيرقدار TB2 " و"أقنجي" التركية، لا سيما في أوروبا منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط.

وفي أبريل/نيسان الماضي أكدت صربيا مجدداً عزمها شراء طائرات تركية قتالية بدون طيار، والتي كان الطلب عليها مرتفعاص في جميع أنحاء العالم.

واشترت دول من بينها أوكرانيا وقطر وأذربيجان الطائرات بدون طيار التركية.

كما كانت بولندا العام الماضي أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تحصل على طائرات بدون طيار من تركيا.

ويُنظر إلى الطائرة التركية القتالية بدون طيار بيرقدار على أنها محورية في النزاعات من كاراباخ إلى أوكرانيا.

وأطلق الناس فعلاً في عدد من البلدان حملات لجمع التبرعات لشراء مزيد من الطائرات بدون طيار التي ساعدت كييف في مواجهة الهجوم العسكري الروسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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