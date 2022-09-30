سياسة
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إطلاق نار وإغلاق طرقات ووقف للبث التلفزي.. ماذا يحدث ببوركينا فاسو؟
قالت مصادر إعلامية وشهود عيان إن مجموعات عسكرية أغلقت الطرقات الرئيسية المؤدية إلى مقر الرئاسة وبعض المباني الإدارية والتلفزيون الوطني الذي توقف عن البث تزامناً مع سماع دوي إطلاق نار فجر اليوم الجمعة.
إطلاق نار وإغلاق طرقات ووقف للبث التلفزي.. ماذا يحدث ببوركينا فاسو؟
 مجموعة عسكرية تغلق بعض طرقات العاصمة واغادوغو / AFP
30 سبتمبر 2022

ذكرت وسائل إعلام محلية في بوركينا فاسو أن مجموعة عسكرية قطعت بعض الطرقات في العاصمة واغادوغو ووقفت البث التلفزيوني الحكومي.

وأضافت الوسائل الإعلامية الجمعة أن العاصمة شهدت إطلاق رصاص في ساعات الصباح ثم أغلقت مجموعة عسكرية بعض طرقات المدينة وقطعت البث التلفزيوني.

وأفاد شهود عيان بأن دوي إطلاق نار كثيف سُمع قادماً من المعسكر الرئيسي للجيش وبعض المناطق السكنية في عاصمة بوركينا فاسو.

وفي 24 يناير/كانون الثاني المنصرم أعلن الجيش في بوركينا فاسو عزل الرئيس روش كابوري وتعليق العمل بالدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان وإغلاق الحدود.

وفي أول خطاب له دعا القائد العسكري بول هنري سانداوغو داميبا بعدما نصب نفسه رئيساً لبوركينا فاسو، المجتمع الدولي لمساعدة بلاده على الخروج من أزمتها مع التعهد بالعودة إلى الحياة السياسية الطبيعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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