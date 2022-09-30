ذكرت وسائل إعلام محلية في بوركينا فاسو أن مجموعة عسكرية قطعت بعض الطرقات في العاصمة واغادوغو ووقفت البث التلفزيوني الحكومي.

وأضافت الوسائل الإعلامية الجمعة أن العاصمة شهدت إطلاق رصاص في ساعات الصباح ثم أغلقت مجموعة عسكرية بعض طرقات المدينة وقطعت البث التلفزيوني.

وأفاد شهود عيان بأن دوي إطلاق نار كثيف سُمع قادماً من المعسكر الرئيسي للجيش وبعض المناطق السكنية في عاصمة بوركينا فاسو.

وفي 24 يناير/كانون الثاني المنصرم أعلن الجيش في بوركينا فاسو عزل الرئيس روش كابوري وتعليق العمل بالدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان وإغلاق الحدود.

وفي أول خطاب له دعا القائد العسكري بول هنري سانداوغو داميبا بعدما نصب نفسه رئيساً لبوركينا فاسو، المجتمع الدولي لمساعدة بلاده على الخروج من أزمتها مع التعهد بالعودة إلى الحياة السياسية الطبيعية.