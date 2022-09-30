سياسة
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الصادرات التركية تسجل زيادة 13.1% في أغسطس
أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن الصادرات التركية سجلت في أغسطس/آب للعام الجاري زيادة بمعدل 13.1% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وحسب البيانات بلغت قيمة الصادرات 21 ملياراً و337 مليوناً.
الصادرات التركية تسجل زيادة 13.1% في أغسطس
 بلغت قيمة الصادرات التركية في أغسطس/آب الماضي 21 ملياراً و337 مليوناً / AA
30 سبتمبر 2022

سجلت الصادرات التركية في أغسطس/آب للعام الجاري زيادة بمعدل 13.1%، مقارنة مع نفس الشهر من العام الفائت.

جاء ذلك في بيانات أعدتها هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة حول مؤشرات التجارة الخارجية في أغسطس/آب.

وحسب البيانات بلغت قيمة الصادرات 21 ملياراً و337 مليوناً، في حين سجلت الواردات زيادة 40.4% محققة 32 ملياراً و531 مليون دولار.

وارتفع العجز التجاري بنسبة 159.9% مسجلاً 11 ملياراً و194 مليون دولار.

وفيما يخص الفترة من مطلع العام حتى نهاية أغسطس/آب ازدادت الصادرات 18.2% محققة 165 ملياراً و608 ملايين دولار.

كما سجلت الواردات زيادة بمعدل 40.7% محققة 239 ملياراً و43 مليون دولار.

وبلغ العجز التجاري 73 ملياراً و435 مليون دولار بنسبة زيادة 146.3% لنفس الفترة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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