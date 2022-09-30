أكد الكرملين الجمعة، عزمه ضم المقاطعات الأوكرانية الأربع التي جرى فيها الاستفتاء إلى روسيا، مشيراً إلى أن أوكرانيا لم تُظهِر أي رغبة في التفاوض، وأن المتحدثين عن التصعيد النووي يتصرفون بشكل غير مسؤول.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا "ستضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وفقاً لحدود 2014".

وأشار إلى أن "أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم تتغير".

وحذر بيسكوف من أن "أي هجوم على الأقاليم الجديدة التي ستُضَمّ إلى روسيا سيُعتبر عملاً عدوانياً ضد روسيا".

القوات الروسية محاصَرة

ميدانياً، أعلن زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك دنيس بوشيلين الجمعة، أن القوات الروسية "محاصَرة جزئياً" في بلدة ليمان الأوكرانية، وأن الجنود الأوكرانيين يستعيدون قرى في المنطقة.

وقال على وسائل التواصل الاجتماعي إن "الأنباء القادمة من ليمان مقلقة. في هذه اللحظة، ليمان محاصرة جزئياً".

وأضاف أن قريتين قريبتين "خرجتا عن سيطرتنا الكاملة".

روسيا تقصف زابوريجيا

أما في زابوريجيا، فأعلن أولكسندر ستاروخ حاكم المقاطعة الأوكرانية الجمعة في بيان على الإنترنت، مقتل 23 شخصاً على الأقلّ وإصابة 28 آخرين، إثر قصف روسي استهدف قافلة للمدنيين في المقاطعة.

يأتي ذلك قبل ساعات من عزم موسكو أن تضمّ إليها المقاطعات الأوكرانية التي جرى فيها الاستفتاء.

ونشر المسؤول الأوكراني صوراً لمركبات محروقة وجثث ملقاة على الأرض.

وقال ستاروخ إن من كانوا في القافلة خطّطوا للسفر إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا لأخذ أقاربهم ونقلهم إلى مكان آمن.

ولم تعترف روسيا على الفور بالضربة، حسب وكالة أسوشيتد برس.

يأتي القصف في وقت تستعد فيه موسكو لضمّ 4 مقاطعات أوكرانية إليها، هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، التي سيطرت عليها روسيا بعد الحرب التي بدأتها في فبراير/شباط الماضي.