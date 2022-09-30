سياسة
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عضو المجلس الرئاسي البوسني: تركيا باتت بين القوى المهمة على الصعيد العالمي
أثنى زيليكو كومسيك العضو الكرواتي في المجلس الرئاسي الثلاثي للبوسنة والهرسك على وقوف تركيا إلى جانب بلاده وأهمية الدور الإقليمي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
عضو المجلس الرئاسي البوسني: تركيا باتت بين القوى المهمة على الصعيد العالمي
يفتقر كومسيك إلى دعم القوميين الكرواتيين بسبب سياساته المعتدلة التي ينتهجها في البوسنة والهرسك / AA
30 سبتمبر 2022

قال العضو الكرواتي في المجلس الرئاسي الثلاثي للبوسنة والهرسك زيليكو كومسيك إن تركيا باتت من القوى المهمة على الصعيد العالمي، مشيداً بصداقة تركيا ووقوفها الدائم إلى جانب بلاده.

وأكد كومسيك أنه سيركّز على إيصال بلاده إلى وضعية المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في حال إعادة انتخابه لمنصبه الحالي خلال الانتخابات المزمع إجراؤها الأحد المقبل.

ويتنافس كومسيك على عضوية المجلس الرئاسي في الانتخابات المرتقبة مرشحاً عن التحالف الذي يضمّ حزبَي الجبهة الديمقراطية (DF) واتحاد الشعب (GS).

وأشار المسؤول البوسني إلى إجماع الأعضاء الكرواتيين والبوشناق والصرب في مجلس رئاسة الدولة بالبوسنة والهرسك على أهمية الدور الإقليمي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع قائلاً: "أنا بدوري أرى أن رسائل الصداقة التي صرّح بها الرئيس التركي أردوغان (حول البوسنة) سواء من سراييفو أو زغرب أو نيويورك كانت مهمة للغاية".

وأردف بأن "مقاربة أردوغان تجاه البوسنة حميمية وصادقة". ورأى أن تركيا باتت بين القوى المهمة على الصعيد العالمي.

وأكد: "نثمّن وجود صديق دائم مثل تركيا بجانبنا خلال مسيرتنا لتحقيق هذا الهدف".

وفيما يتعلق بانتخابات مجلس رئاسة الدولة في البوسنة والهرسك، قال "كومسيك" إن التوتر والإثارة في ازدياد متواصل كلما اقترب موعد الانتخابات.

وحول النتائج المحتملة للانتخابات قال إن "من المبكر الحديث عن سلطة تحالف"، موضحاً أنه في حال أعيد انتخابه بصفته عضواً كرواتياً في المجلس الرئاسي فسيركّز على حصول البلاد على صفة "بلد مرشّح" للعضوية في الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن المسؤول الكرواتي كومسيك حارب إلى جانب البوشناق خلال الحرب التي شهدتها البوسنة والهرسك بين عامَي 1992-1993 وحصل على وسام "الزنبق الذهبي".

ويفتقر كومسيك إلى دعم القوميين الكرواتيين بسبب سياساته المعتدلة التي ينتهجها في البوسنة والهرسك.

وفي انتخابات المجلس الرئاسي الثلاثي التي أجريت عام 2018 حاز كومسيك على 51% من أصوات الناخبين وعلى دعم كبير من البوشناق، ليصبح بذلك عضواً عن الكروات في المجلس الرئاسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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