سياسة
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منهم وزراء وعسكريون.. مسؤولون أندونيسيون بمصيدة برامج تجسس NSO الإسرائيلية
كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإندونيسيين تعرضوا العام الماضي لاستهداف ببرامج تجسس شركة NSO الإسرائيلية، ولم يُتعرف على الجهة المستخدِمة للبرامج.
منهم وزراء وعسكريون.. مسؤولون أندونيسيون بمصيدة برامج تجسس NSO الإسرائيلية
استهداف مسؤولين أندونيسيين ببرنامج تجسس صنعته شركة NSO الإسرائيلية / AFP
30 سبتمبر 2022

قالت تسعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن أكثر من 12 من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإندونيسيين تعرضوا العام الماضي لاستهداف ببرامج تجسس صممتها شركة مراقبة إسرائيلية، فيما أوضحت ستة منها أنهم تعرضوا أنفسهم للاستهداف.

وذكرت المصادر أن من بين من جرى استهدافهم وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو وشخصيات عسكرية كبيرة ودبلوماسيَّيْن إقليميين اثنين ومستشارين فى وزارتَي الدفاع والشؤون الخارجية الإندونيسيتين.

وقال ستة من المسؤولين والمستشارين الإندونيسيين المستهدفين إنهم تلقوا رسالة بالبريد الإلكتروني من شركة آبل في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لإبلاغهم بأن الشركة تعتقد أن المسؤولين "يجري استهدافهم من جانب مهاجمين ترعاهم دول".

ولم تكشف آبل عن هويات أو عدد المستخدمين المستهدفين، ورفضت الإدلاء بأي تعليق.

وأوضحت آبل وباحثون أمنيون أن متلقي التحذيرات جرى استهدافهم باستخدام برنامج "فورسد إنتري" وهو برنامج متقدم تستخدمه مجموعة NSO الإسرائيلية المتخصصة في بيع تقنيات المراقبة الإلكترونية لمساعدة وكالات المخابرات الأجنبية على السيطرة عن بُعد وبشكل غير مرئي على أجهزة آيفون.

ووفقاً لرويترز فقد طورت شركة إلكترونية إسرائيلية أخرى هي "كوادريم" أداة اختراق متطابقة تقريباً.

ولم تتمكن الوكالة من تحديد الجهة المصنعة أو المستخدمة لبرنامج التجسس لاستهداف المسؤولين الإندونيسيين، وما إذا كانت المحاولات قد نجحت، أو ما المعلومات التي حصل عليها المخترقون إذا كانت المحاولات قد نجحت.

ووفقاً لخبراء في الأمن الإلكتروني فإن محاولة استهداف المسؤولين الإندونيسيين التي لم يجرِ الإبلاغ عنها من قبل تعد واحدة من أكبر الحالات التي يُكشف عنها حتى الآن لاستخدام البرامج ضد موظفين حكوميين ومسؤولي الجيش والدفاع.

وأحجم متحدثون رسميون باسم كل من الحكومة الإندونيسية والجيش ووزارة الدفاع ووكالة الأمن الإلكتروني عن الرد على طلبات للتعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنهم ليسوا على علم بالأمر.

وتواجه NSO عدداً من الدعاوى القضائية المتداخلة وأدرجها مسؤولون أمريكيون في الآونة الأخيرة على القائمة السوداء فيما يتعلق بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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