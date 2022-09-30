سياسة
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سعياً إلى عضوية الناتو.. السويد ترفع حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا
أعلنت السويد، الجمعة، رفع حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية تقدمها بطلب الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيرة إلى أن القرار يشمل الأسلحة والمعدات العسكرية والمنتجات المتعلقة بمجال الإلكترونيات والتكنولوجيا.
سعياً إلى عضوية الناتو.. السويد ترفع حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا
السويد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى تركيا اعتباراً من 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 / مواقع التواصل
30 سبتمبر 2022

أعلنت السويد، الجمعة، رفع حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية تقدمها بطلب الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت المؤسسة السويدية المعنية بمراقبة تصدير السلاح، في بيان، إنها ستسمح مجدداً بتصدير السلاح إلى تركيا، مشيرة إلى أن قرارها الأخير مرتبط بطلب الانضمام إلى عضوية الناتو.

وأكد البيان أن القرار يشمل الأسلحة والمعدات العسكرية والمنتجات المتعلقة بمجال الإلكترونيات والتكنولوجيا.

وفي وقت سابق، قال رئيس المؤسسة المذكورة، كارل ايفرتسون، إن الأسلحة يجري تصديرها وفق شروط تحددها لجنة الدفاع السويدية.

وأضاف في تصريح صحفي، أن تركيا ليست بحاجة إلى الأسلحة السويدية في الوقت الحالي، لأنها لا تشتري أسلحتها من السويد".

وتابع: "ندرس الطلبات المقدمة من لجنة الدفاع على أساس كل حالة على حدة، ويمكننا بيع أسلحة لتركيا في ظل ظروف اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن السويد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى تركيا اعتباراً من 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وذكرت الإذاعة الرسمية بالسويد، أن 3 شركات خاصة تقدمت بطلبات بيع سلاح إلى تركيا بعد التاريخ المذكور، لكن السلطات السويدية لم توافق على تلك الطلبات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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