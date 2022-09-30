سياسة
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كييف تسرّع انضمامها للناتو وعقوبات أمريكية على روسيا لضمها مناطق أوكرانية
أعلنت الولايات المتحدة عقوبات "شديدة" ضد مسؤولين روس وقطاع الدفاع في البلاد رداً على ضمّ موسكو أربع مناطق أوكرانية، فيما أعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده شرعت في تقديم طلب ”سريع” للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
كييف تسرّع انضمامها للناتو وعقوبات أمريكية على روسيا لضمها مناطق أوكرانية
كييف تسرّع انضمامها إلى حلف الناتو
30 سبتمبر 2022

أعلن الرئيس الأوكراني، يوم الجمعة، أن بلاده شرعت في تقديم طلب ”سريع” للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء تعليق الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعد أن قالت روسيا إنها باشرت عملية ضمّ أربع مناطق أوكرانية بعد أن احتلتها، على إثر حربها في أوكرانيا، وأجرت استفتاءات فيها تحت تهديد السلاح، والتي اعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية.

وقال زيلينسكي: "نتخذ خطوتنا الحاسمة بالتوقيع على طلب أوكرانيا للانضمام السريع إلى الناتو".

ولم يتّضح بعدُ ما الذي قد يعنيه الطلب "السريع"، لأنّ الانضمام إلى الناتو يتطلّب دعماً بالإجماع من جانب أعضاء الحلف.

غير أن زيلينسكي قال أيضاً: "في الواقع، لقد أثبتنا بالفعل التوافق مع معايير الحلف. إنها حقيقية بالنسبة لأوكرانيا، حقيقية في ساحة المعركة وفي جميع جوانب تفاعلنا، نحن نثق في بعضنا البعض، ونساعد بعضنا بعضاً، ونحمي بعضنا بعضاً. هذا هو الحلف".

عقوبات "شديدة" على موسكو

في السياق، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات "شديدة" ضد مسؤولين روس وقطاع الدفاع في البلاد رداً على ما وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه إعلان روسي قائم على "الاحتيال" بضم أربع مناطق أوكرانية.

وقال البيت الأبيض في بيان: "ستُحمّل الولايات المتحدة روسيا ثمناً سريعاً وشديداً".

كما أعلن أن الحلفاء ضمن مجموعة السبع يدعمون أن يتحمل أي بلد يدعم ضم روسيا للمناطق الأوكرانية "ثمن" ذلك.

وأفاد بايدن في بيان أن "الولايات المتحدة تدين محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لضم أراض أوكرانية ذات سيادة. روسيا تنتهك القانون الدولي وتعبث بميثاق الأمم المتحدة، وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت".

وذكرت إدارة بايدن أن العقوبات ستستهدف عشرات الأعضاء في البرلمان الروسي ومسؤولين حكوميين وأفراد عائلات وقطاعات توفر الإمدادات للجيش الروسي "بينهم مورّدون دوليون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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