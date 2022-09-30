تسارع تقدم الإعصار إيان الجمعة باتجاه كارولاينا الجنوبية حيث من المتوقع أن يسبب رياحاً قوية وسيولاً وأمطاراً غزيرة وارتفاعاً خطراً في منسوب المياه بعدما دمّر مناطق عدة في ولاية فلوريدا.

ولا تزال الخسائر البشرية الناجمة عن مروره عبر فلوريدا غير نهائية، وقد أبلغت السلطات عن 21 وفاة يشتبه بأنها ناجمة عن الإعصار.

أما حصيلة الخسائر المادية فهي "تاريخية" في فلوريدا، حيث وصل ارتفاع منسوب المياه إلى حد غير مسبوق حسب رون ديسانتيس حاكم الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد.

واستعملت السلطات في كيسيمي قرب أورلاندو مراكب الجمعة لإنقاذ السكان المحاصرين في منازلهم في المناطق التي غمرتها المياه.

إلى ذلك تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى مع ديسانتيس الجمعة لبحث الاستجابة للكارثة وقال إن "الحكومة الفدرالية ستستمر في التحرك من أجل سكان فلوريدا"، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار.

وبعد تراجعه إلى الفئة الأولى أصبح إيان يحمل رياحاً سرعتها 140 كلم في الساعة ويهدد "بفيضانات بحرية قاتلة" على سواحل كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية، كما ورد في أحدث نشرة صادرة عن المركز الوطني للأعاصير الذي وضع منطقة الساحل بأكملها من جورجيا إلى كارولاينا الشمالية في حالة تأهب.

ويتوقع أن يصل الإعصار إلى ولاية كارولاينا الجنوبية بُعيد ظهر الجمعة ثم "يضعف بسرعة" مع تقدمه بين الجمعة والسبت، حسب الهيئة نفسها.

وبدأ انهمار الأمطار وهبوب الرياح في مدينة تشارلستون بالولاية الجنوبية.

وحسب تقديرات أولية، قد يكلف مرور إعصار إيان شركات التأمين ما يصل إلى 47 مليار دولار وسيؤثر على النمو الأمريكي وخصوصاً بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وإلغاء رحلات جوية، والأضرار التي لحقت بالإنتاج الزراعي.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يريد زيارة الولاية الجنوبية في أسرع وقت، ولكنه يريد أيضاً زيارة جزيرة بورتوريكو الأمريكية التي دمرها الإعصار فيونا مؤخراً. وقال "قد يكون هذا أعنف إعصار في تاريخ فلوريدا".

وقبل فلوريدا ضرب إيان كوبا ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وأضرار مادية جسيمة وحرمان العديد من المنازل الكهرباء.

ومع ارتفاع حرارة سطح المحيطات، يزداد تواتر الأعاصير الأكثر شدة مع رياح أقوى ومتساقطات أكثر، بدون أن يزداد العدد الإجمالي للأعاصير.