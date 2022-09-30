أعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، قرب إحكامه السيطرة على القوات الروسية في مدينة ليمان بمنطقة دونيتسك، شرقي البلاد.

وأشار ممثل المجموعة الشرقية في القوات الأوكرانية سيرغي تشيرفاتي، في تصريحات للصحفيين، إلى إحكامهم السيطرة على جميع الطرق اللوجستية في مدينة ليمان بمنطقة دونيتسك.

وقال تشيرفاتي إن القتال لا يزال مستعراً، لكن عملية تطويق البلدة جارية. وتشير تعليقاته إلى أن موسكو تواجه انتكاسة كبيرة في إقليم دونباس في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم الإقليم إلى روسيا.

وأوضح أن "كل الممرات والطرق اللوجستية للعدو، والتي يجري من خلالها إمداد القوات بالذخيرة والجنود، تقع تحت سيطرة نيران المدفعية (الأوكرانية)".

إلى ذلك، قال مستشار رئاسي أوكراني إن موسكو سيتعين عليها مناشدة كييف إذا أرادت فك الحصار عن قواتها، لكنه استحضر أيضاً ما حدث عام 2014 عندما فتحت القوات الروسية النار على القوات الأوكرانية المهزومة أثناء انسحابها من شبه جزيرة القرم.

وكتب المستشار‭‭ ‬‬الرئاسي ميخايلو بودولاك على تويتر "اليوم يتعين على (روسيا) طلب الخروج الآمن من ليمان.. هذا فقط بالطبع إذا كان المسؤولون في الكرملين يهتمون بجنودهم".

ويأتي تراخي قبضة روسيا على ليمان ليقدم صورة متناقضة مع مشهد توقيع بوتين اليوم الجمعة على وثائق لضم دونيتسك وثلاث مناطق أوكرانية أخرى تحتلها قواته جزئياً في تصعيد للحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.

واستخدمت القوات الروسية ليمان لعدة أشهر كمركز للخدمات اللوجستية ونقل العتاد لدعم العمليات العسكرية في شمال إقليم دونيتسك.

وقال محللون عسكريون إن سقوط ليمان يمكن أن يمهد الطريق لأوكرانيا لشق طريقها إلى إقليم لوغانسك المجاور، مما سيؤدي إلى إحباط هدف بوتين المتمثل في الاستيلاء على إقليم دونباس الصناعي، والذي أعلن عنه بعد أن فشلت قواته في إخضاع البلاد بأكملها في فبراير/شباط.