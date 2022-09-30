سياسة
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بعد ضغط لسنوات.. "بوكينغ دوت كوم" يضيف مستوطنات الضفة على قائمة تحذير السفر
بعد سنوات من الضغوط من جانب المسؤولين الفلسطينيين وجماعات حقوق الإنسان، أدرج موقع السياحة الإلكتروني “بوكينغ دوت كوم” مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على قائمته للتحذير من السفر.
بعد ضغط لسنوات.. "بوكينغ دوت كوم" يضيف مستوطنات الضفة على قائمة تحذير السفر
"بوكينغ دوت كوم" يضيف مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على قائمة تحذير السفر / AFP
30 سبتمبر 2022

أدرج موقع السياحة الإلكتروني “بوكينغ دوت كوم” مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على قائمته للتحذير من السفر يوم الجمعة، وذلك بعد سنوات من الضغوط من جانب المسؤولين الفلسطينيين وجماعات حقوق الإنسان.

يحث التحذير العملاء الذين يبحثون عن إيجارات في المستوطنات الإسرائيلية على مراجعة إرشادات السفر الخاصة بحكوماتهم قبل الحجز في المنطقة ”والتي قد تُعتبر متأثرة بالصراع"، وفقاً للموقع.

أثارت شركات السياحة الأجنبية مثل “إير بي إن بي” و"بوكينغ دوت كوم" و"تريب أدفايزور" جدلاً طويلاً بسبب السماح للمستوطنين في الضفة الغربية بنشر أماكن للإيجار دون ذكر أن هذه المستوطنات تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.

ويشار إلى أن العديد من مواقع الإيجار في المستوطنات الشبيهة بالضواحي القريبة من القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل إلى البؤر الاستيطانية النائية في عمق الأراضي المحتلة، تذكر مواقعها على أنها إسرائيل فقط.

ويُقيم نصف مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية المحتلة التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

ويسعى الفلسطينيون إلى هذه الأراضي لتكون جزءاً من دولتهم المستقلة في المستقبل.

بدورها، وصفت "هيومن رايتس ووتش" تحذير السفر الصادر يوم الجمعة بأنه ”خطوة محل ترحيب” للمساعدة في منع العملاء من الوصول عن غير قصد إلى مستوطنات غير قانونية.

لكن المنظمة الحقوقية حثت شركات السياحة على المضي قُدماً بإزالة قوائمها التي تضمّ مستوطنات الضفة الغربية.

وقال عمر شاكر، مدير "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل وفلسطين، إن ”الإخطار بحد ذاته لا ينهي مساهمة بوكينغ في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.. يجب على الشركة التوقف عن السمسرة في الإيجارات بالمستوطنات غير القانونية في أماكن مثل الضفة الغربية المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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