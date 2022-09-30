سياسة
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مدفيديف: طلب أوكرانيا تسريع انضمامها إلى الناتو يمهد لحرب عالمية ثالثة
قال المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، إن طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" توسل "لتسريع بدء حرب عالمية ثالثة"، وذلك تعقيباً على إعلان الرئيس الأوكراني أن بلاده شرعت في تقديم طلب ”سريع” للانضمام إلى الحلف.
مدفيديف: طلب أوكرانيا تسريع انضمامها إلى الناتو يمهد لحرب عالمية ثالثة
  مدفيديف: انضمام أوكرانيا إلى الناتو يمهد لحرب عالمية ثالثة   / Reuters
30 سبتمبر 2022

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن سعي أوكرانيا للانضمام العاجل إلى "الناتو" هو طلب أوكراني "لتسريع بدء حرب عالمية ثالثة".

وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "يريد زيلينسكي تسريع الانضمام إلى الناتو. فكرة رائعة. إنه ببساطة يتوسل حلف شمال الأطلسي للإسراع ببدء حرب عالمية ثالثة".

وتأتي تصريحات مدفيديف تعقيباً على إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف شرعت في تقديم طلب ”سريع” للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء تعليق الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعد أن قالت روسيا إنها باشرت عملية ضمّ أربع مناطق أوكرانية بعد أن احتلتها، على إثر حربها في أوكرانيا، وأجرت استفتاءات فيها تحت تهديد السلاح، والتي اعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية.

وقال زيلينسكي: "نتخذ خطوتنا الحاسمة بالتوقيع على طلب أوكرانيا للانضمام السريع إلى الناتو".

ولم يتّضح بعدُ ما الذي قد يعنيه الطلب "السريع"، لأنّ الانضمام إلى الناتو يتطلّب دعماً بالإجماع من جانب أعضاء الحلف.

غير أن زيلينسكي قال أيضاً: "في الواقع، لقد أثبتنا بالفعل التوافق مع معايير الحلف. إنها حقيقية بالنسبة لأوكرانيا، حقيقية في ساحة المعركة وفي جميع جوانب تفاعلنا، نحن نثق في بعضنا البعض، ويساعد بعضنا بعضاً، ويحمي بعضنا بعضاً. هذا هو الحلف".

وسبق أن قال مدفيديف إن "روسيا لديها الحق في استخدام أسلحة نووية إذا لزم الأمر". وهو موقف أكده الناطق باسم الكرملين الذي ذكر بالعقيدة العسكرية الروسية التي تنص على فرضية شن مثل هذه الضربات في حال تعرض الأراضي الروسية لهجوم.

بينما قال وزير الخارجية سيرغي لافروف في تصريحات سابقة، إن روسيا لا تتلاعب بموضوع الحرب النووية، مشيراً إلى أن الموقف المبدئي لبلاده هو عدم جواز شن حرب نووية.

والجمعة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية وهي لوغانسك ودونيستك وخيرسون وزاباروجيا إلى بلاده، مشيراً إلى أن سكان هذه المناطق اختاروا الانضمام إلى موسكو وروسيا ستكون وفيّة لذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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