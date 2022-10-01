سياسة
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بعد خلاف دبلوماسي.. رئيس تشيلي يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي
بعد أسبوعين من خلاف دبلوماسي إثر تأجيل المراسم تسلم الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد يوم الجمعة. وفي بيان قالت حكومة تشيلي إن قرار التأجيل جاء رداً على مقتل فتى فلسطيني خلال عملية عسكرية بالضفة الغربية المحتلة.
بعد خلاف دبلوماسي.. رئيس تشيلي يتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي
رئيس تشيلي غابرييل بوريك يقبل أوراق اعتماد سفير إسرائيل الجديد غيل أرزيلي / Reuters
1 أكتوبر 2022

تسلم رئيس تشيلي غابرييل بوريتش أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد عصر الجمعة بعد أسبوعين من خلاف دبلوماسي إثر تأجيل المراسم بسبب مقتل فتى فلسطيني خلال عملية لقوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وكان من المقرر في البداية أن يحضر السفير الإسرائيلي غيل أرزيلي المراسم في 15 سبتمبر/أيلول، ولكن حدث التأجيل في نفس اليوم، في خطوة وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها "غير مسبوقة".

وقالت حكومة تشيلي في بيان إن قرار الدولة جاء رداً على مقتل فتى فلسطيني خلال عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفة أنه جرى تأجيل المراسم إلى يوم 30 سبتمبر/أيلول.

وقُتل عدي صلاح (17 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال عملية عسكرية إسرائيلية قرب مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد اقتحامات إسرائيلية متكررة في الأشهر الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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