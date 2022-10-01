تسلم رئيس تشيلي غابرييل بوريتش أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد عصر الجمعة بعد أسبوعين من خلاف دبلوماسي إثر تأجيل المراسم بسبب مقتل فتى فلسطيني خلال عملية لقوات الاحتلال في الضفة الغربية.

وكان من المقرر في البداية أن يحضر السفير الإسرائيلي غيل أرزيلي المراسم في 15 سبتمبر/أيلول، ولكن حدث التأجيل في نفس اليوم، في خطوة وصفتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنها "غير مسبوقة".

وقالت حكومة تشيلي في بيان إن قرار الدولة جاء رداً على مقتل فتى فلسطيني خلال عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، مضيفة أنه جرى تأجيل المراسم إلى يوم 30 سبتمبر/أيلول.

وقُتل عدي صلاح (17 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال عملية عسكرية إسرائيلية قرب مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد اقتحامات إسرائيلية متكررة في الأشهر الأخيرة.