أثار توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة وثيقة ضم 4 مناطق أوكرانية إلى بلاده ردود فعل عدد من قادة العالم.

إذ أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها قرار روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية.

وقالت الخارجية في بيان الجمعة: "لا يمكننا قبول هذا القرار الذي يُعدّ انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي الراسخة".

والجمعة وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضمّ مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون الأوكرانية، وسط رفض وتنديد واسعين من الغرب.

وقال بوتين في كلمة في حفل ضمّ المناطق الأربع في الكرملين: "أريد من سلطات كييف وأسيادها في الغرب أن يسمعوني، أريد أن يتذكر الجميع أن الناس الذين يعيشون في لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون سيكونون مواطنينا إلى الأبد".

وفي تعليقه على القرار الروسي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض إن بلاده وحلفاءها لن يخافوا بوتين وتهديداته.

وأوضح أن "الروس سيواصلون المسيرة، إلا أننا سنواصل أيضاً توفير المعدات العسكرية حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها وعن أراضيها".

كما استدعت المملكة المتحدة السفير الروسي في لندن أندريه كيلين للاحتجاج على قرار موسكو ضم 4 مناطق أوكرانية، وفرضت عقوبات جديدة عليها.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في تغريدة: "استدعيت السفير الروسي أندري كيلين، للاحتجاج بأشد العبارات على إعلان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الضم غير القانوني لأراضٍ أوكرانية ذات سيادة".

بدورها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة إن ضمّ روسيا أربع مناطق أوكرانية أمر غير قانوني وإن الأراضي المحتلة ستبقى جزءاً من أوكرانيا.

أما حلف شمال الأطلسي "ناتو" ومجموعة الدول الصناعية السبع فأعلنا في بيانات منفصلة أنهما لن يعترفا أبداً بضم روسيا مناطق أوكرانية.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتبرغ في مؤتمر صحفي بمقر الحلف في بروكسل أن ضم روسيا أربع مناطق أوكرانية "غير قانوني"، واصفاً ذلك بأكبر محاولة ضم قسري شهدتها أرض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

من جانبه رفض الاتحاد الأوروبي "بشدة" ضم روسيا "غير القانوني" لأربع مناطق أوكرانية. وقالت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد في بيان مشترك إن "روسيا تعرّض الأمن العالمي للخطر".

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي تشن روسيا هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.