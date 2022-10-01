عرض إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الجمعة نموذجا أولياً للروبوت الشبيه بالإنسان "أوبتيموس" وتوقع أن تتمكن شركة صناعة السيارات الكهربائية من إنتاج ملايين منه وبيعه بأقل من 20 ألف دولار.

وقال ماسك خلال فاعلية "يوم الذكاء الاصطناعي" في مكتب تسلا في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث عرض الروبوت: "لا يزال كثير من العمل يتعين فعله لتحسين أوبتيموس وإثبات كفاءته".

وقالت تسلا إن نموذجاً أولياً طُور للروبوت في فبراير/شباط، وتمكن هذا النموذج من السير على خشبة المسرح ولوَّح للمتفرجين الجمعة.

وعرضت تسلا مقطعاً مصوراً للروبوت وهو يؤدي مهام بسيطة مثل حمل صناديق وري نباتات ورفع قضبان معدنية في محطة إنتاج بمصنع للشركة في كاليفورنيا.

وعرض الفريق روبوت الجيل الحالي الأكثر انسيابية على عربة، وقال ماسك إنه يأمل أن يتمكن من السير بنفسه قريباً.

وقال إن الروبوتات الموجودة حالياً "تفتقد إلى وجود مخ" والقدرة على حل المشكلات بنفسها. وقال إنه على النقيض من ذلك فإن أوبتيموس سيكون "روبوتاً بارعاً للغاية" تهدف تسلا إلى إنتاجه بالملايين. وقال إنه يتوقع أن يتكلف أقل من 20 ألف دولار.

واعترف ماسك وممثلو تسلا بأن كثيراً من العمل يتعين فعله لتحقيق ما تهدف إليه الشركة، وهو إنتاج روبوت بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة باستخدام تقنية صممتها تسلا ستكون قادرة على أن تحل محل البشر في العمل.

وقال الملياردير إن نشاط تسلا في مجال الروبوتات سيكون أقيم من سياراتها، على أمل التوسع إلى ما هو أبعد من السيارات ذاتية القيادة التي لم تصبح حقيقة واقعة بعد على الرغم من وعوده المتكررة.

وقال ماسك إنه يمكن استخدام الروبوتات في المستقبل في المنازل وإعداد وجبات العشاء وقص العشب ورعاية كبار السن وحتى أن تصبح "رفيقاً" للبشر.