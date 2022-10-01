تسلّم الرئيس اللبناني ميشال عون السبت رسالة خطية من الوسيط الأمريكي آموس هوكستين حول المقترحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال استقبال عون السفيرة الأمريكية بالبلاد دوروثي شيا في العاصمة بيروت التي سلمته رسالة هوكستين، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.

وأفاد البيان بأن عون تسلّم من شيا "رسالة خطية من الوسيط الأمريكي آموس هوكستين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن محتوى الرسالة، إلا أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي سبق أن أعلن في 22 سبتمبر/أيلول المنصرم تحقيق "تقدُّم ملموس" في مفاوضات ترسيم الحدود.

وكان هوكستين أعلن في شهر سبتمبر/أيلول وجود "تقدم ملحوظ" في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، معرباً عن تفاؤله حيال التوصل إلى اتفاق "قريباً".

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي استقدمت إسرائيل إلى حقل "كاريش" سفناً تابعة لشركة "إنرجين" اليونانية البريطانية مخصصة لاستخراج الغاز، ما أثار اعتراض الحكومة اللبنانية، كون المنطقة متنازعاً عليها.

وبعدها بأيام قليلة حذر أمين عام جماعة "حزب الله" حسن نصر الله من اندلاع حرب في حال لم يحصل لبنان على حقه بالغاز في تلك المنطقة البحرية، مهدداً بأن جماعته قادرة على "منع" إسرائيل استخراجه.