سياسة
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أوكرانيا تحاصر قوات روسية في بلدة ليمان وموسكو تعتقل مدير محطة زاباروجيا
اعتقلت روسيا المدير العام لمحطة الطاقة النووية في زاباروجيا الواقعة تحت السيطرة الروسية جنوبي أوكرانيا، فيما أعلنت كييف أن قواتها حاصرت آلاف الجنود الروس ببلدة ليمان شرقي البلاد، وهي معقل شديد الأهمية لموسكو، في عملية لا تزال جارية.
أوكرانيا تحاصر قوات روسية في بلدة ليمان وموسكو تعتقل مدير محطة زاباروجيا
الجيش: أوكرانيا تحاصر القوات الروسية بمعقلها في بلدة ليمان / Reuters
1 أكتوبر 2022

قال متحدث باسم الجيش الأوكراني اليوم السبت إن أوكرانيا حاصرت آلاف الجنود الروس في بلدة ليمان شرقي البلاد، وهي معقل شديد الأهمية لموسكو، في عملية لا تزال جارية.

وستمثّل السيطرة على هذه البلدة، التي تستخدمها روسيا مركز لوجيستيات ونقل لعملياتها شمال منطقة دونيتسك، نكسة جديدة كبيرة لخطة الكرملين للاستيلاء على كامل منطقة دونباس الصناعية.

وقال سيرهي تشيريفاتي المتحدث باسم قوات شرق أوكرانيا: "المجموعة الروسية في منطقة ليمان محاصرة".

وأضاف: "ليمان مهمة لأنها الخطوة التالية نحو تحرير دونباس الأوكرانية. إنها فرصة للذهاب إلى ما هو أبعد من كريمينا وسيفيرودونيتسك. ونفسياً إنها (البلدة) مهمة جداً".

وأضاف تشيريفاتي أنه يوجد في ليمان ما بين 5000 و5500 جندي روسي، لكن عدد القوات المحاصرة ربما يكون انخفض بسبب الخسائر في صفوف الجنود الذين يحاولون الفرار من الحصار.

وقال إن القوات الروسية تجري محاولات فاشلة لكسر الحصار.

اعتقال مدير محطة زاباروجيا

اعتقلت روسيا إيغور موراتشوف المدير العام لمحطة الطاقة النووية في زاباروجيا الواقعة تحت السيطرة الروسية جنوبي أوكرانيا، كما أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إينرغو-اتوم" السبت.

وسيطرت القوات الروسية على المصنع منذ الرابع من مارس/آذار. وقد استُهدف عدة مرات في الأشهر الأخيرة بقصف تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالوقوف وراءه وأثار مخاوف من وقوع حادث نووي.

وقال بيترو كوتين رئيس "إينيرغو-اتوم" على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي إن "دورية روسية" اعتقلت موراتشوف الجمعة في نحو الساعة 16:00 (13:00 ت.غ.) في أثناء توجهه من المصنع إلى بلدة إرنوغودار التي تسيطر عليها روسيا.

وأضاف أنه جرى توقيف السيارة التي تنقل مدير المصنع وإخراجه منها ونقله "معصوب العينين إلى جهة مجهولة".

وتابع كوتين بأن موراتشوف "يتحمل المسؤولية الكاملة والحصرية عن الأمن النووي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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