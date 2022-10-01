أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت انطلاق 13 سفينة محملة بالحبوب من مواني أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأشارت الوزارة في بيان السبت إلى شحن أكثر من 5.5 مليون طن من الحبوب من المواني الأوكرانية خلال شهرين.

وأكدت استمرار عمليات الشحن بأمان كما هو مخطط لها.

وقالت: "13 سفينة أخرى محملة بالحبوب غادرت المواني الأوكرانية في الأيام الثلاثة الأخيرة".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقّعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمّنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.