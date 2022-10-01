أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستحافظ على موقفها المبدئي الحازم بشأن عضوية السويدوفنلندا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" حتى وفائهما بالتعهدات المقدمة لأنقرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، السبت، خلال مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "سنحافظ على موقفنا المبدئي والحازم في هذا الخصوص (عضوية السويد وفنلندا في الناتو)، حتى الوفاء بالتعهدات المقدمة لبلدنا".

وبشأن تسليح اليونان جزر في بحر إيجة، قال أردوغان إن "تشجيع اليونان التي تسلّح الجزر، لا يمت بصلة للعقل و(روح) التحالف. سياسات التحريض والتصعيد لم ولن تكون لصالح أحد".

على صعيد آخر، أكد أردوغان أن الدبلوماسية التركية تشهد أكثر مراحلها نجاحاً.

وقال أردوغان: "أقولها وبفخر كبير، الدبلوماسية التركية تشهد أكثر مراحلها نجاحاً".

وبيّن الرئيس التركي أن بلاده ننتهج سياسة بنّاءة ونشطة في حل المشاكل العالمية والإقليمية.

وأضاف: "مثلما أننا لا نسعى إلى التوتر، فإننا لا نرضخ أيضاً للضغوط".

وبشأن اتفاقيةشحنالحبوب الأوكرانية، قال إن الاتفاقية المبرمة نتيجة جهود أنقرة تعد "أحد أكبر النجاحات التي حققتها الأمم المتحدة ذات السمعة المتزعزعة".