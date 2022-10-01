أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن جنوداً أوكرانيين "دخلوا" السبت بلدة ليمان وهي تقاطع مهم للسكك الحديد في شرقأوكرانيا، حيث كانت تحت سيطرة القوات الروسية.

وكتبت الوزارة الأوكرانية على تويتر "قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمانبمنطقة دونيتسك".

وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو مدته دقيقة واحدة، يُظهر جنديين أوكرانيين يلوحان ثم يعلقان العَلَم الوطني باللونين الأزرق والأصفر بجانب لافتة كُتب عليها "ليمان" عند مدخل المدينة.

وقال أحد الجنديين مبتسماً "نرفع عَلَمنا الوطني وننصبه في أرضنا. ستظل ليمان دائماً جزءاً من أوكرانيا".

وقبل ذلك بقليل، قال الجيش الأوكراني إنه "يطوق" آلافاً من الجنود الروس في هذه البلدة الواقعة في منطقة دونيتسك.

من جانبه، منح حاكم منطقة لوغانسك المجاورة سيرغي غايداي، الجنود الروس الموجودين في ليمان "ثلاثة خيارات" "الفرار أو الموت بمجملهم معاً أو الاستسلام".

وتقع ليمان في شمال دونيتسك التي أعلنت موسكو ضمها الجمعة رغم أن قواتها لا تسيطر إلا على جزء منها.

وستشكل خسارة ليمان انتكاسة جديدة للجيش الروسي بعد أن شهد عدة إخفاقات عسكرية منذ بداية أيلول/سبتمبر مع إطلاق كييف هجوماً مضاداً في جنوب وشرق أوكرانيا.

إلى ذلك، اتهم مسؤول أوكراني، السبت، القوات الروسية بقتل 20 شخصاً إثر قصف استهدف قافلة لإجلاء المدنيين في مقاطعة خاركيف، شمال شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن أوليه سينيهوبوف، حاكم خاركيف، قوله إن القوات الروسية ضربت قافلة لمدنيين كانوا يحاولون الفرار لتجنب القصف في مدينة كوبيانسي، بالمقاطعة.

وكثفت روسيا من قصفها في شمال شرقي أوكرانيا بعد يوم من ضمها 4 مقاطعات، في خطوة لاقت تنديدات واسعة وردود فعل دولية، حسب أسوشيتد برس.

ووصف حاكم خاركيف الهجوم بـ"الوحشي الذي لا يمكن تبريره".

ولم يصدر أي تعليق من القوات الروسية بشأن اتهام المسؤول الأوكراني.

وانسحبت القوات الروسية من معظم أراضي مقاطعة خاركيف بعد أن نجحت القوات الأوكرانية بشن هجوم مضاد الشهر الماضي، إلا أنها واصلت قصف المنطقة.