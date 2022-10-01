قتل شاب فلسطيني، السبت، برصاص الجيشالإسرائيلي، في بلدة "العيزرية" شرقي مدينة القدس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: "استشهاد فايز خالد دمدوم (18 عاماً) متأثراً بجروح حرجة إثر إصابته بالرصاص الحي في العنق من قبل جنود الاحتلال، ببلدة العيزرية في القدس".

ونشر ناشطون مقاطع فيديو لشاب مخضب بالدماء، دون أن تتوفر معلومات إضافية عن ظروف استهدافه.

من جهتها، نقلت قناة "كان" العبرية عن "مسؤول أمني" لم تذكر اسمه قوله إن شاباً فلسطينياً حاول إلقاء زجاجة حارقة على القوات الإسرائيلية فأطلقت عليه النار.

والخميس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن طفلاً "استشهد، بعدما وقع من علو خلال ملاحقته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي"، جنوبيالضفة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الطفل ريان سليمان البالغ من العمر 7سنوات، من بلدة تقّوع جنوبي بيت لحم، فارق الحياة في مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأضافت: "لم تنجح جميع المحاولات لإنعاش قلب الطفل بعد سقوطه من علو، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في بلدة تقّوع".