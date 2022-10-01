قالت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" إنها تلقت إشعاراً من شركة "غازبروم" الروسية بأنها لن تتمكن من إمدادها بالغاز في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء في بيان الشركة الإيطالية "أخطرتنا غازبروم أنها لا تستطيع تأكيد وإمداد كميات الغاز المطلوبة اليوم بسبب إعلان استحالة نقل الغاز عبر النمسا. وبالتالي، فإن تدفق الغاز الروسي المتجه إلى إيني عبر نقطة تفتيش تارفيسيو سيكون عند مستوى الصفر".

ونوه البيان إلى أن الشركة (إيني) ستعلن عن أيّة معلومات جديدة في حال جرى استئناف الإمدادات، حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

يشار إلى أن جزءاً من إمدادات "غازبروم" من الغاز إلى إيطاليا يصل عبر "خط أنابيب الغاز العابر للنمسا "TAG"، ويصل جزء آخر عبر "نورد ستريم 1" الذي جرى إغلاقه بالكامل منذ أواخر أغسطس/آب الماضي.

وخطّا نورد ستريم متوقفان عن الضخ نتيجة الحرب في أوكرانيا رغم أن الغاز لا يزال يملؤهما.

ولم توضح شركة الغاز الروسية تفاصيل سبب استحالة نقل الغاز عبر النمسا، رغم أنه الخط المتبقي بعد توقف إمدادات نورد ستريم.

وقد رصد خلال هذا الأسبوع، تسرب للغاز في عدة مواقع من خطّي نورد ستريم 1و2 المرتبطين بشركة غازبروم الروسية، ويشتبه أنه كان نتيجة لعمل "تخريبي مخطط".

وندد المجتمع الدولي بما وصفه بأعمال تخريبية "متعمّدة ومتهوّرة وغير مسؤولة"، في وقت تكابد فيه أوروبا أزمةً حادة في الطاقة نتيجة وقف إمدادات الغاز الروسي.