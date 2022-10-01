قدمت الرئاسة التركية، السبت، مذكرة إلى البرلمان، لإرسال قوات عسكرية تركية إلى قطر للمساهمة في تأمين وحماية مباريات كأس العالم، وذلك لمدة 6 أشهر.

وأكدت المذكرة المذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أن قطر ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الفترة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ونصت المذكرة على أنه من المتوقع أن يشارك في هذا الحدث أكثر من مليون شخص من جميع أنحاء العالم، وذكرت أنه سيجري تأمين كأس العالم بالاشتراك مع القوات المسلحة القطرية.

وورد في المذكرة التي سمّيت بـ"عملية درع كأس العالم"، أنه من أجل تحقيق ناجح وآمن لتنظيم مونديال 2022، سيجري وضع الإجراءات اللازمة بشكل مشترك من قبل دولة قطر والدول المشاركة ضد مختلف التهديدات، وبخاصة الإرهاب، وذلك على الحدود البرية القطرية، وفي مناطق الاختصاص الجوي والبحري.

وجاء في المذكرة أن الحكومة القطرية طلبت من الدول الصديقة والحليفة بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وباكستان وتركيا المساهمة بعناصر من القوات المسلحة في نطاق العملية.

وذكرت: "في ضوء التعاون الاستثنائي الذي طورناه في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وكذلك الروابط الثقافية والإنسانية، وأهمية استقرار وأمن منطقة الخليج للمنطقة بأسرها، فقد جرى التقييم بأنه سيكون من المفيد الاستجابة بشكل إيجابي لطلب الحكومة القطرية المذكور أعلاه".

كما تطرقت إلى اقتراح بإرسال فرق من الشرطة، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب، إلى قطر للمشاركة في ضبط الأمن خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأضافت: "مع هذه الاعتبارات، سيجري نشر القوات المسلحة التركية داخل حدود قطر وفي المياه الإقليمية لدولة قطر والمناطق المجاورة لها، من أجل تقديم الدعم الذي تطلبه الحكومة القطرية والمشاركة في عملية درع كأس العالم، التي سيجري تحديدها و التي يحددها رئيس الجمهورية".

وتابعت: "نبلغكم أنه من الضروري منح الإذن لمدة 6 أشهر وفقاً للمادة 92 من الدستور لاستخدام القوات وفقاً للمبادئ التي يحددها الرئيس للقضاء على المخاطر والتهديدات..".

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بمباراة الافتتاح بين منتخبَي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في أول مونديال كروي يُقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يوماً ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يُسدَل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامناً مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.