ظهر الملك تشارلز الثالث بدون تاج ومتجهاً إلى اليسار في العملات المعدنية الجديدة، التي كشفت عنها شركة "رويال منت"، المسؤولة عن سك العملة البريطانية المعدنية.

وقالت الشركة في تغريدة على تويتر، الجمعة، "نحن فخورون بكشف النقاب عن أول صورة عملة رسمية للملك تشارلز الثالث صممها مارتن جينينغز، والتي وافق عليها جلالة الملك شخصياً".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه "سيبدأ ظهور العملات المعدنية الأولى من فئة 50 بنساً في التداول قبل نهاية هذا العام.

كما ستظهر صورة الملك أيضاً على عملة تذكارية معدنية جديدة من فئة 5 جنيهات، وعلى الجانب الخلفي، ستظهر صورتان جديدتان لوالدة تشارلز، الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وستصدر العملة الأسبوع المقبل، وفق الصحيفة.

وتقول واشنطن بوست إن "عدم وجود التاج يتماشى مع الصور على العملات المعدنية للملوك البريطانيين السابقين. لكن هناك معيار مختلف للملكات، وعرضت صورة للملكة إليزابيث الثانية وهي ترتدي التاج على العملات المعدنية التي صدرت عام 1953. وأظهرت الصور اللاحقة للعملة أنها ترتدي تاجاً أو إكليلاً ملكياً".

وتلفت الصحيفة إلى أن "صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت مواجهة لليمين على العملات المعدنية. وحسب التقاليد يواجه كل ملك الاتجاه المعاكس لسابقه".

وقد بدأ الأمر في عهد الملك تشارلز الثاني، وادعى آنذاك البعض أن ذلك بسبب "إدارة ظهره" لأوليفر كرومويل، الذي كان قد دافع عن إعدام تشارلز الأول وأدار إنجلترا كجمهورية بحكم الأمر الواقع. في حين تقول دار سك العملة الملكية إن هذا التفسير "غير مرجح وقد يكون من الأفضل الاعتراف بأنه إذا كان هناك أي سبب عملي أو سياسي على الإطلاق ، فقد جرى نسيانه منذ فترة طويلة".

وسيستغرق تبديل العملة البريطانية بعض الوقت، فهناك نحو 27 مليار قطعة نقدية معدنية متداولة حالياً في المملكة المتحدة تُظهر صورة الملكة إليزابيث.

وقالت شركة رويال منت إن "العملات المعدنية التي تُظهر الملك تشارلز والملكة الراحلة سوف يجري تداولها لعدة سنوات مقبلة".

ويأتي الإعلان عن العملة الجديدة خلال أسبوع من الأخبار المالية العاصفة، حيث انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي.