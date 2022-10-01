قال مسؤولون بالمركز الوطني للأعاصير، أن إعصار "إيان" المدمر في طريقه، السبت، إلى ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.

وضرب الإعصار، ساحل ولاية كارولينا الجنوبية، أمس الجمعة، بعد تدميره جزءاً كبيراً من سواحل فلوريدا خلال اليومين الماضيين.

وحذر المسؤولون سكان الولاية، من العودة إلى منازلهم بعد تراجع شدة العاصفة، بينما تستمر عمليات الإنقاذ وإخماد الحرائق التي سببتها العاصفة.

وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 575 ألف منزل وشركة مساء الجمعة في ولايات كارولينا الجنوبية والشمالية وفرجينيا، وفق موقع "باور آوترغ" المتخصص.

وتعمل السلطات، بمساعدة متطوعين، في كارولينا الجنوبية على تقييم أضرار الإعصار، فيما تبحث فرق الإنقاذ في فلوريدا إلى الآن، عن ناجين بين حطام المنازل.

وأكدت سلطات ولاية فلوريدا مساء الجمعة مصرع 23 شخصاً أغلبهم غرقاً ومعظمهم من كبار السنّ.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن خسائر بشرية أكبر، ومنها قناة "سي إن إن" التي أعلنت مصرع 45 شخصاً.

كما يتواصل البحث أيضاً عن 17 مهاجراً كانوا على متن قارب انقلب الأربعاء قرب أرخبيل كيز.

بعد تدميره مناطق عدة في فلوريدا، توجه إيان إلى كارولينا الجنوبية حيث وصل إلى اليابسة بعد ظهر الجمعة قرب جورج تاون كإعصار من الفئة الأولى مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 140 كلم في الساعة، وفق المركز الوطني للأعاصير في ميامي.

ثم تراجع ليتحول إلى عاصفة ما بعد مدارية. وأشار مركز الأعاصير إلى أن الرياح كانت تهب صباح السبت (09:00 بتوقيت غرينتش) بسرعة 50 كلم فقط في الساعة عندما عبرت كارولينا الشمالية.

ورغم أن مخاطر هطول الأمطار وحدوث فيضانات "معتدلة" لا تزال قائمة في وسط منطقة خليج أبالاتشي وشمال شرق الولايات المتحدة، إلا أن إيان "من المتوقع أن يتبدد فوق جنوب وسط فيرجينيا" ليلة السبت الأحد، حسب توقع المركز.

ضربة للاقتصاد الأمريكي

من جهته حضّ الرئيس جو بايدن السكان على الاستجابة لنداءات الحذر من السلطات المحلية. وأوصت سلطات ولاية كارولينا الجنوبية السكان خصوصاً بعدم القيادة في الطرق التي غمرتها المياه.

وقال حاكم الولاية هنري ماكماستر في تغريدة على تويتر "إنها عاصفة خطرة ستجلب رياحاً عاتية وكثيراً من المياه، لكن الخطأ البشري أخطر منها. كونوا يقظين واتخذوا قرارات صائبة واطمئنوا على أحبائكم وكونوا بأمان".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن "لقد بدأنا للتو في استيعاب حجم الدمار" و "من المرجح أن يكون الإعصار من بين الأسوأ" في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف آسفا "سوف تستغرق إعادة الإعمار شهوراً وسنوات".

ووفق تقديرات أولية، قد يكلف مرور الإعصار إيان شركات التأمين عشرات المليارات من الدولارات وسيؤثر على نمو الاقتصاد الأمريكي، لا سيما بسبب إلغاء الرحلات الجوية والأضرار التي لحقت بالإنتاج الزراعي.