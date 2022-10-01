قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعتزم افتتاح مصنع إنتاج السيارة الكهربائية المحلية "توغ/ TOGG"، في منطقة غمليك بولاية بورصة (غرب)، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، السبت، خلال مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان أنه مع افتتاح مصنع السيارة الكهربائية المحلية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيجري البدء أيضاً بإنتاجها المتسلسل.

واستطرد الرئيس التركي في الحديث عن الإنجازات التي حققتها حكومات حزب العدالة والتنمية في العشرين سنة الماضية.

ويتزامن افتتاح المصنع الحديث والفريد من نوعه بولاية بورصة مع ذكرى مئوية تأسيس الجمهورية التركية التي تصادف يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وتأسست شركة TOGG رسمياً في 2018 وعُيِّن محمد كورجان قرة قاش رئيساً تنفيذياً للشركة. ونُقلت الأعمال إلى وادي المعلوماتية في غبزة تحت قيادة كورجان قرة قاش.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية، مصنعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال سنوات، وتحديداً في الربع الأول من العام القادم 2023.