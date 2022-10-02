لقى 44 شخصاً مصرعهم بولاية فلوريدا جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإعصار إيان الذي ضرب الولاية الأربعاء الماضي، وفقاً لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات مساء السبت.

وقال جهاز الطب الشرعي في فلوريدا: "يوجد الآن 44 وفاة تُعزى إلى الإعصار إيان". وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 25 قتيلاً.

والأربعاء اجتاح إعصار "إيان" ساحل خليج ولاية فلوريدا ليضربها بعواصف قوية وأمطار غزيرة.

واقتلع الإعصار الأشجار وأسقط أعمدة كهرباء وإشارات مرور، فيما غمرت الأمطار الشوارع، وتسببت في أضرار مادية جسيمة.

وصباح الخميس كان التيار الكهربائي لا يزال مقطوعاً عن أكثر من 2.6 مليون منزل ومتجر من أصل 11 مليوناً حول مسار الإعصار.

وأعلن الرئيس الأمريكي بايدن ولاية فلوريدا منطقة كوارث بسبب الإعصار، مشيراً إلى أنه قد يكون الإعصار الأسوأ والأعنف في تاريخ الولاية.

وواصل الإعصار مساره المدمر نحو كارولاينا الجنوبية الخميس، متسبباً برياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر بالساعة وفيضانات "كارثية" في شرق وسط فلوريدا، وفقاً لمركز الأعاصير الوطني الأمريكي.