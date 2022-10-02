سياسة
3 دقيقة قراءة
الجزائر تعلن ترشحها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025
أعلنت الجزائر ترشحها لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد سحب استضافة البطولة من غينيا لعدم استعدادها لتنظيم الحدث القاري.
الجزائر تعلن ترشحها لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025
المنتخب الجزائري لكرة القدم قبل مباراة ودية مع منتخب غينيا / AFP
2 أكتوبر 2022

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق ترشح بلاده لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد سحب استضافة البطولة من غينيا لعدم استعدادها لتنظيم الحدث القاري.

جاء ذلك في كلمة للوزير قبل انطلاق عملية سحب قرعة البطولة الإفريقية للاعبين المحليين 2022 في الجزائر العاصمة وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وقال سبقاق: "حان الوقت للجزائر لتنظم منافسات كبرى وسنحضر ملف الترشح لاحتضان كان-2025".

وأضاف: "وفد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عبر عن إعجابه بالهياكل والمنشآت الموجودة تحسُّباً للبطولة الإفريقية للمحليين المقررة بالجزائر يناير/كانون الثاني المقبل، وهو تقريباً نفس دفتر شروط كأس إفريقيا للأمم".

وتابع: "برهنت الجزائر في الماضي القريب على نجاحها في تنظيم التظاهرات الكبرى على غرار ألعاب البحر المتوسط (وهران-2022) والبطولة العربية للسباحة والبطولة الإفريقية للجيدو".

وفي وقت سابق السبت أعلن المغرب تقديم ترشيحه لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، عقب سحب تنظيمها رسمياً من غينيا.

جاء ذلك حسب موقع سنرت نيوز "snrtnews" التابع للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية (حكومية).

ونقل الموقع عن مسؤول بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لم يسمّه، أن "المغرب، الذي سيرشح نفسه لاستضافة النهائيات القارية، يعدّ أحد أبرز الدول التي تحظى بالإشادات في مجال تنظيم كبريات التظاهرات الرياضية على المستوى القاريّ، بل والعالمي أيضاً".

والجمعة أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باتريس موتسيبي سحب تنظيم بطولة كأس إفريقيا للأمم 2025 من غينيا، لعدم جاهزية البنيات التحتية في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الغينيّة كوناكري عقب اجتماع موتسيبي بكل من الرئيس الانتقالي الغيني مامادي دومبويا ومسؤولين آخرين.

وقال موتسيبي: "قررنا عدم استمرار غينيا في ملف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 لأن البنية التحتية للبلاد غير جاهزة لهذا الحدث، وذلك رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات، وسيُفتح الباب مجدداً لتقديم ملفات تنظيم البطولة".

وأضاف أن "(كاف) سيعيد فتح باب تقديم الطلبات لاستضافة المسابقة القارية في نسخة 2025".

ولفت موتسيبي إلى أنه "أُخذ القرار لفتح الباب من جديد لاستقبال الملفات التي تطلب استضافة بطولة أمم إفريقيا لعام 2025".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us