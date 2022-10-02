سياسة
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البوسنيون يبدؤون التصويت بالانتخابات العامة
بدأ الناخبون البوسنيون صباح الأحد المشاركة في اقتراع معقّد لتسمية الأعضاء الثلاثة في الرئاسة الجماعية للبوسنة ونواب البرلمان المركزي ونواب الكيانين وكذلك رئاسة جمهورية صرب البوسنة.
البوسنيون يبدؤون التصويت بالانتخابات العامة
يبلغ عدد الناخبين المسجلين 3 ملايين و368 ألفاً و666 / AA
2 أكتوبر 2022

توجه البوسنيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الرئاسي ونواب البرلمان وأعضاء المجالس التشريعية في اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صرب البوسنة إضافة إلى الهيئات التشريعية في 10 كانتونات بالبلاد.

وبدأت عملية التصويت في الساعة 07:00 وتُغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 19:00 مساء حيث يبلغ عدد الناخبين المسجّلين 3 ملايين و368 ألفاً و666.

وحسب اللجنة المركزية للانتخابات يبلغ عدد صناديق الاقتراع 5 آلاف و903، ويُشرف على عملية التصويت 60 ألف مراقب.

وأعضاء المجلس الرئاسي من البوشناق والكروات سيُنتخبون من داخل اتحاد البوسنة والهرسك، أما العضو الصربي فسيُختار من داخل جمهورية صرب البوسنة.

وستُعلن النتائج الأولية غير الرسمية منتصف ليل الأحد-الاثنين.

وتتألف البوسنة من منطقتين تتمتعان بحكم ذاتي وهما جمهورية الصرب التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه مسلمو البوسنة والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.

وأدى عدم وجود استطلاعات موثوقة بها إلى صعوبة التكهن بالنتيجة ولكن محللين كثيرين يعتقدون أن الأحزاب القومية ستظل مهيمنة وأن التغيير الأكبر قد يأتي في معسكر مسلمي البوسنة الذي يعد الأكبر والأكثر تنوعاً.

ويعتقد مراقبون أن الأحزاب القومية الصربية والكرواتية ستظل في السلطة ولكن بعض استطلاعات الرأي أشارت إلى أن الزعيم الموالي لروسيا ميلوراد دوديك، الذي يرشح نفسه لمنصب رئيس جمهورية الصرب، يواجه منافسة قوية من الخبيرة الاقتصادية المعارضة جيلينا تريفيك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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