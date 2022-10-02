نشرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية مقالاً مطولاً تناولت فيه آخر التطورات في الحرب الروسية-الأوكرانية وموقف دول العالم من الحرب وما الذي يمكن للاتحاد الأوروبي فعله إزاء الوضع الراهن بخاصة في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا.

وسلط المقال الضوء على دور تركيا في التوسط بين موسكو وكييف والانتصارات الدبلوماسية التي حققها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشاد المقال بالجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس أردوغان والنجاحات التي حققها في التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا فيما يخص تصدير الحبوب وعملية تبادل الأسرى.

وأشار المقال إلى أن مواقف عدد من الدول إزاء الحرب الدائرة تغيرت مع تغير سير الحرب إلا أن تركيا التزمت موقف الوسيط منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم.

انتصارات دبلوماسية

ولفت المقال إلى أن نجاح صفقة الحبوب وعملية تبادل الأسرى جرى بفضل تركيا والجهود الدبلوماسية لأردوغان.

وذكر المقال إن أردوغان منذ اليوم الأول للحرب يحافظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع الكرملين وفي الوقت نفسه يؤكد على دعمه وحدة أراضي أوكرانيا بما فيها شبه جزيرة القرم، مشيراً إلى أن ذلك نجاحاً دبلوماسياً كبيراً.

وكانت وسائل إعلام غربية اعتبرت اتفاق تبادل الأسرى "مفاجأة"، مشيرة إلى نجاح مهمة الوساطة الصعبة التي تَمكَّن الرئيس أردوغان من تحقيقها رغم التوترات المتصاعدة بين الطرفين المتحاربين.

ويعتقد الخبراء أن اتفاق الأسرى قد يساعد الجانبين أيضاً على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه الخطوة بأنها "خطوة مهمة" لإنهاء النزاع المسلح.