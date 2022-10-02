قال مدير مجموعة "هواوي تركيا للطاقة الرقمية" جافين جاو إن تركيا من الدول التي تسعى باستمرار لتنمية قطاع إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية ضمن مساعي مواجهة مشكلة اضمحلال مصادر الطاقة غير المتجددة والاهتمام العالمي بإيجاد حلول أبرزها التوجّه أكثر فأكثر نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال حوار أجرته وكالة الأناضول جافين جاو على هامش أعمال يوم الابتكار الأوروبي 2022 الذي تنظمه هواوي في العاصمة المجرية بودابست.

وأضاف جاو أن تركيا ستصبح بذلك من أهم دول المنطقة في مجال أنظمة تخزين الطاقة.

الطاقة المتجددة

لفت جاو إلى أن تقرير التنمية الخضراء 2030 الذي جرى الإعلان عنه في أبريل/نيسان 2022 في إطار ترويج هواوي لمشروع العالم الذكي 2030، "يسلط الضوء على اتجاهات الصناعة في ظل الطاقة الخضراء، وسيكون بمثابة خارطة طريق للتقنيات الخضراء".

وأشار أنه وحسب تقرير التنمية الخضراء 2030 فإن "العالم سوف يتمكن من توفير نحو 50% من الطلب العالمي على الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030".

وأكد أن "إحدى أهم ميزات نظام الطاقة المتجددة إمكانية تخزين هذه الطاقة". وقال: "نطور في شركة هواوي تقنيات تخزين الطاقة التي نستخدمها في عدد من مجموعات المنتجات المختلفة، لتكون متوافقة مع حلول الطاقة الشمسية الخاصة بنا، مع إمكانية استخدامها في المجالات الصناعية".

وتابع جاو: "لقد تمكّنّا في الواقع من تطوير حلول مهمة في مجال تخزين الليثيوم، وفسح المجال لاستخدام هذه التقنية في المنشآت الصناعية والتطبيقات السكنية".

الطاقة الشمسية

وأكد جاو أن "تركيا تتمتع بميزة كبيرة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية"، وأرجع ذلك إلى أنها "تستقبل كميات عالية من الطاقة الشمسية والإشعاعية".

وأوضح أن عدد سكان تركيا يقترب من 83 مليوناً، وأن هذا العدد يتضمّن نحو 25 مليون أسرة، فضلاً عن أن هذا البلد "يحتوي على أكثر من 70 ألف موقع صناعي وأكثر من 500 مركز بيانات".

وأفاد بأن "القدرة المركبة لمحطات الطاقة الشمسية" في تركيا اقتربت مؤخراً من 9 جيجاوات، وهذا يتوافق مع ما يقترب من 6% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة سنوياً في تركيا".

وقال: "من المتوقع أن تزداد هذه القدرة إلى 38 جيجاوات بحلول عام 2030، فتوجد فرص كبيرة وخطوط أعمال غنية لتطوير الطاقة الرقمية في تركيا".

وأضاف جاو أن شركة هواوي تركيا للطاقة الرقمية التي يديرها "تبذل جهوداً مهمة لتطوير مجموعة من الحلول في مجال الطاقة المتجددة".

تركيا وتخزين الطاقة

في سياق حديثه بيّن جاو أن "اللوائح القانونية الحالية في تركيا بشأن مسألة تخزين الطاقة، تمنح السكان الحقّ في الاستفادة من نظام الطاقة الشمسية حتى الحدّ الأعلى للطاقة المركبة البالغة 25 كيلووات".

وكشف جاو أن شركته "تهدف إلى فتح مركز تدريب في العاصمة التركية أنقرة وتطوير نظام محليّ بالتعاون مع شركاء محليين يعملون في مجال الخلايا الكهروضوئية الذكية (Smart PV) ونظام (ERC)".

وأشار إلى أن "الشركات العاملة في مجال أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية يمكن أن تستفيد من التدريب العملي والتطبيقي على التركيب والتشغيل والصيانة والعمليات الأخرى التي ستكون متاحةً في مركز التدريب" المذكور.

وختم جاو قائلاً: "ستزداد أهمية أنظمة تخزين الطاقة بالتزامن مع صدور التشريعات الناظمة لعمل محطات الطاقة الشمسية والرياح والتخزين، نعتقد أن تركيا ستصبح بذلك من أهم دول المنطقة في هذا المجال.