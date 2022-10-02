أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد تطهير قوات بلاده مدينة ليمان الاستراتيجية في منطقة دونيتسك (شرق) من القوات الروسية.

وقال زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "طُهّرت ليمان بالكامل اعتباراً من الساعة 12:30 (03:00 بتوقيت غرينتش)".

ومساء السبت أعلن زيلينسكي رفع العلم الأوكراني في سماء مدينة ليمان، لكن قال إن الاشتباكات متواصلة في المدينة بين القوات الأوكرانية والروسية.

يُشار إلى أن القوات الروسية أعلنت سيطرتها على ليمان في مايو/أيار الماضي.

كما أن دونيتسك تُعدّ إحدى المناطق الأربع التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة ضمّها إلى روسيا بعد "استفتاءات" أُقيمت شرقي أوكرانيا، ولاقت إدانة ورفضاً غربياً واسعاً.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي تشن روسيا هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.