سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد تراجع تاريخي للاسترليني.. تراس تُقر: خطتي الاقتصادية بحاجة إلى جهد مضاف
أبدت رئيسة وزراء بريطانيا تمسكاً بخطتها "للنمو" التي ينتقدها المستثمرون والاقتصاديون، لكنها أقرت بأنه كان يتعين عليها بذل مزيد من الجهد "لتهيئة الأجواء" بشكل أفضل لخطتها للنمو الاقتصادي من أجل تقليل رد فعل السوق.
بعد تراجع تاريخي للاسترليني.. تراس تُقر: خطتي الاقتصادية بحاجة إلى جهد مضاف
تراس أقرت بأنه كان يتعين عليها بذل مزيد من الجهد "لتهيئة الأجواء" بشكل أفضل لخطتها للنمو الاقتصادي / AFP
2 أكتوبر 2022

أقرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بأنه كان يتعين عليها بذل مزيد من الجهد "لتهيئة الأجواء" بشكل أفضل لخطتها للنمو الاقتصادي من أجل تقليل رد فعل السوق، بعدما أدت الخطة إلى تراجع الجنيه الاسترليني إلى مستويات قياسية وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي.

وفي اليوم الأول للمؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم عملت تراس، التي لم يمضِ شهر على تولِّيها المنصب، على تهدئة الناس وطمأنتهم بأنها ستظل توليهم اهتماماً خلال الشتاء الصعب وما بعده.

إلا أنها أبدت تمسكاً بخطتها "للنمو" التي ينتقدها المستثمرون والاقتصاديون لأنها خصصت مليارات لإنفاق إضافي دون أن تقدم تفاصيل تُذكر بشأن كيفية سدادها في الأجل القصير.

وقالت تراس لبرنامج (الأحد مع لورا كونسبرج) بهيئة الإذاعة البريطانية: "أتفهم مخاوفهم بشأن ما حدث هذا الأسبوع".

وأضافت: "أدعم الحزمة التي أعلناها، وأعلناها بسرعة لأنه كان يتعين علينا التحرك، لكنني أقر بأنه كان ينبغي علينا تهيئة الأجواء بشكل أفضل".

ووصل الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى تاريخي الأسبوع الماضي وطلب صندوق النقد الدولي من بريطانيا إعادة النظر فيها، فيما تدخل البنك المركزي بشكل طارىء لتهدئة أسواق المال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us