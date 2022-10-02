توجه الناخبون في البرازيل الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسط منافسة شرسة بين الرئيسين الحالي والسابق.

ويتصدر السباق الانتخابي، الرئيس اليميني الحالي جايير بولسونارو، والرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ضمن نحو 12 مرشحاً آخر.

وبدأ التصويت الذي يشارك فيه أكثر من 156 مليون ناخب، في تمام الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) ويستمر حتى الساعة 17:00، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، تجرى جولة ثانية من التصويت في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بين المرشحَيْن الحاصلَيْن على أكثر الأصوات، حسب الشبكة.

ويختار الناخبون في التصويت أيضا حكام الولايات وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب الفيدراليين ونواب الولايات في 26 ولاية ومقاطعة فيدرالية.

ووفق آخر استطلاع للرأي أجراه معهد داتالوفها ونشرت نتائجه مساء السبت، فإن لولا يحظى بالحظ الأوفر، مع حصوله على50% من نوايا الأصوات مقابل 36% لبولسونارو.

وتبادل لولا وبولسونارو اتهامات بالفساد في المناظرة الأخيرة قبل الانتخابات، حسبما ذكرت رويترز.

ووصف الرئيس بولسونارو منافسه اليساري، لولا، بأنه رئيس عصابة إجرامية كانت تدير "حكومة من اللصوص" خلال رئاسته التي استمرت لفترتين 2003-2010.

ومن جهته وصف لولا منافسه اليميني بولسونارو بأنه كاذب "وقح" تسترت حكومته على الكسب غير المشروع في شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19 التي حصدت أرواح أكثر من 680 ألف برازيلي.