سياسة
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تركيا تعزي إندونيسيا في ضحايا حادثة التدافع خلال مباراة كرة قدم
قدمت تركيا اليوم الأحد تعازيها ومواساتها لجمهورية إندونيسيا حكومة وشعباً، إثر حادثة التدافع التي وقعت خلال مباراة كرة القدم في أحد الملاعب وأودت بحياة 174 شخصاً، إضافة إلى 11 آخرين في حالة خطرة.
تركيا تعزي إندونيسيا في ضحايا حادثة التدافع خلال مباراة كرة قدم
وقع التدافع مساء السبت، بعد خسارة فريق "أريما" أمام منافسه "بيرسابايا سورابايا" بنتيجة 3-2 / Reuters
2 أكتوبر 2022

قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها لإندونيسيا في ضحايا حادثة التدافع في مباراة لكرة القدم.

وأعربت الخارجية التركية في بيانٍ الأحد عن حزنها لسقوط الضحايا وإصابة عدد كبير بجروح.

وجاء في البيان: "نقدم تعازينا لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الإندونيسي الشقيق ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وارتفعت حصيلة وفيات التدافع في مباراة كرة القدم بمحافظة "جاوا" الشرقية إلى 174 شخصاً، إضافة إلى 11 آخرين في حالة خطرة.

ووقع التدافع مساء السبت، بعد خسارة فريق "أريما" أمام منافسه "بيرسابايا سورابايا" بنتيجة 3-2 في مباراة جمعتهما بمدينة "مالانغ"، ونزول آلاف من المشجعين إلى أرضية الملعب.

ووصفت الشرطة المشاهد بأنها "أعمال شغب"، وحاولت إقناع الجماهير بالعودة إلى المدرّجات وأطلقت الغاز المسيل للدموع بعد مقتل شرطيَّيْن، لكن عدداً كبيراً من القتلى قضوا دوساً بالأقدام في التدافع أو اختناقاً.

وأمر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الأحد بفتح تحقيق في أمن مباريات كرة القدم في البلاد. وقال في خطاب بثه التليفزيون إن على وزيرَي الرياضة والشباب والشرطة الوطنية ورئيس الاتحاد الوطني الإندونيسي لكرة القدم إجراء "تقييم شامل لمباريات كرة القدم والإجراءات الأمنية".

وقبيل ذلك عبّرت الحكومة الإندونيسية عن اعتذارها عما حدث واعدة بالتحقيق في ملابسات الواقعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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