سياسة
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منظمة حقوقية: 92 قتيلاً على الأقل في تظاهرات إيران
أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، التي تتخذ من أوسلو مقراً، مقتل ما لا يقل عن 92 شخصاً في البلاد في تظاهرات جارية منذ أكثر من أسبوعين احتجاجاً على مقتل الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من شرطة الأخلاق، وفق حصيلة جديدة.
منظمة حقوقية: 92 قتيلاً على الأقل في تظاهرات إيران
  منظمة غير حكومية: 92 قتيلاً على الأقل في تظاهرات إيران   / AFP
2 أكتوبر 2022

أعلنت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجاتعلى مصرع الشابة الإيرانية مهسا أميني، في أثناء اعتقالها في طهران الشهر الماضي، إلى 92 شخصاً.

وقالت المنظمة (تتخذ من أوسلو مقراً لها) في بيانٍ الأحد إن 41 محتجاً قتلوا في مدينة زهدان (جنوب شرق) الجمعة إثر اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

وأضاف البيان نقلاً عن مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، أنه "على المجتمع الدولي واجب التحقيق في هذه الجريمة ومنع ارتكاب مزيد من الجرائم من إيران".

ولم تكشف السلطات الإيرانية بعد عن الحصيلة الفعلية لضحايا الاحتجاجات التي اندلعت أولا في مسقط رأس الشابة مهسا أميني، في غربي إيران الشهر الماضي، قبل أن تمتد للمدن الأخرى، بما في ذلك العاصمة طهران.

وكانت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقراً أعلنت في وقت سابق أنها تثبتت من سقوط 53 قتيلاً، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل زهاء ستين شخصاً على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من الأمن.

وتتهم السلطات الإيرانية قوى خارجية وخصوصاً الولايات المتحدة والدول الغربية الحليفة لها بالتحريض على التظاهرات أو الوقوف وراءها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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