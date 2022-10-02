​​​​​​​أعلنت السلطات الليبية الأحد انتشال 42 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية داخل مدرسة في سرت وسط البلاد.

​​​​​​​وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا (رسمية) إنه "بناء على بلاغ وارد من النيابة الجزئية بسرت بوجود مقبرة بمدرسة ابن خلدون بالجيزة البحرية بسرت قمنا باستخراج عدد (42) حالة مجهولة الهوية".

وأضافت الهيئة في بيان: "بعد عملية الانتشال التي كانت على مدار أسبوعين تم نقل الرفات إلى مستشفى ابن سينا وأخذ عينات من العظام لنقلها إلى مختبرات الهيئة بالتنسيق مع الطب الشرعي".

وتابعت: "تم دفن الجثث مجهولة الهوية".

ومن حين إلى آخر، يُعثَر على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي الذي أعلن سرت في أغسطس/آب 2015 ولاية تابعة له.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تحرير مدينة سرت بالكامل، عقب نحو عامين على سيطرة التنظيم عليها.