قالت منظمة حقوقية إسرائيلية اليوم الأحد إن إسرائيل تحتجز ما يقرب من 800 فلسطيني بلا محاكمة أو تهمة وهو أعلى رقم منذ عام 2008.

وذكرت منظمة هموكيد، التي تجمع بانتظام أرقاماً من سلطات السجون الإسرائيلية، أن 798 فلسطينياً محتجزون حالياً في ما يسمى بالاعتقال الإداري، وهي ممارسة يمكن فيها احتجاز الأسرى لأشهر، ولا يعرفون التهم الموجهة إليهم ولا يسمح لهم بحق الوصول إلى الأدلة المقدمة ضدهم.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد المحتجزين إدارياً ارتفع بشكل مطرد هذا العام، إذ تشن إسرائيل مداهمات ليلية للاعتقال في الضفة الغربية المحتلة.

وتزعم إسرائيل أنها تستخدم الاعتقال الإداري لعرقلة الهجمات وكبح جماح المسلحين الخطرين دون الكشف عن معلومات استخبارية حساسة.

من جانب آخر، تقول جماعات حقوقية وفلسطينيون إنه نظام مسيء ينكر الحرية بدون اتباع الإجراءات القانونية، ويترك بعض الفلسطينيين لأشهر أو حتى سنوات خلف القضبان بدون إتاحة أي دليل ضدهم.

ويلجأ بعض الأسرى إلى الإضراب عن الطعام الذي يهدد حياتهم للفت الانتباه إلى احتجازهم، والذي غالباً ما يؤدي إلى التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لهموكيد: "يجب أن يكون الاعتقال الإداري إجراءً استثنائياً، لكن إسرائيل تستخدم هذا الاحتجاز بالجملة بدون محاكمة".

وتضيف: "يجب أن يتوقف هذا. إذا لم تتمكن إسرائيل من تقديمهم للمحاكمة، فعليها إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين”.

ولفتت المنظمة إلى أن الرقم يمثل ذروة جديدة في موجة متزايدة من الاعتقالات الإدارية التي بدأت الربيع الماضي.