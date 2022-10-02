أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساء الأحد عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في البلاد.

وقال غروندبرغ في بيان، إن "الهدنة التي بدأت في 2 أبريل/نيسان أتاحت فرصة تاريخية حقيقية لليمن".

وأضاف أنه "بناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في الستة أشهر الماضية، فقد قدمت مقترحاً آخر إلى الأطراف في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية".

وأردف: "نأسف لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم، إذ إن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد هامة إضافية للسكان".

وثمن المسؤول الأممي، "موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحه بشكل إيجابي"، لافتاً إلى أنه سيستمر "في العمل مع كلا الجانبين (الحكومة وجماعة الحوثي) لمحاولة إيجاد حلول".

الحوثي تصعد

وعلى صعيد منفصل، لوحت جماعة الحوثي اليمنية مساء الأحد باستهداف مواقع نفطية في السعودية والإمارات، مطالبة الشركات العاملة في الدولتين بـ"المغادرة".

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع، عقب ساعات من انتهاء هدنة اليمن.

وقال سريع: "القوات المسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في السعودية والإمارات فرصة لترتيب وضعها والمغادرة ما دامت دول العدوان (التحالف) غير ملتزمة هدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثرواته النفطية لصالح رواتب موظفي الدولة".

وأضاف: "قواتنا قادرة على حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان الشعب اليمني من موارده".

وأردف: "كل شيء محتمل ووارد (..) موقف شعبنا هو الحق ولديه القدرة على أخذ حقه متى ما سُدّت أمامه الطرق السلمية".

ولم يعقّب التحالف العربي بقيادة السعودية على هذه التهديدات حتى الساعة 18:00 (ت. غ).

وفي وقت سابق مساء الأحد انتهت الفترة الزمنية للهدنة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، دون إعلان تمديدها.

وأعلن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين الأحد في بيان أصدره عقب اجتماع بالعاصمة صنعاء، رفضه لمقترح أممي بشأن تمديد الهدنة، معتبراً أنه "لا يرقى إلى مطالب اليمنيين".

وقال البيان: "يستهجن المجلس تلكؤ الأمم المتحدة وطرحها لورقة (مقترح تمديد الهدنة) لا ترقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام".

فيما أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، على لسان مصدر مسؤول، أنها "ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، دعت عدة دول أطراف النزاع اليمني إلى تمديد الهدنة وتوسيعها، وتغليب مصالح الشعب. ومن بين هذه الدول، الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا، وهي الأعضاء الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، بدأت هدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، وجرى تمديدها مرتين، لمدة شهرين في كل مرة.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.