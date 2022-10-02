سياسة
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إسطنبول.. قالن يجري مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الأحد مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عدداً من القضايا الثنائية والدولية، إذ أكد البلدان على أهمية زيادة مجالات التعاون الثنائي على أرضية من المصالح المشتركة.
إسطنبول.. قالن يجري مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
إسطنبول.. مباحثات تركية-أمريكية حول قضايا ثنائية ودولية / AA
2 أكتوبر 2022

أجرى متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن الأحد مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، تناولت عديداً من القضايا الثنائية والدولية.

وعقد اللقاء في قصر "مابين" بإسطنبول، حيث بحث خلاله الجانبان العلاقات السياسية التركية-الأمريكية، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

كما بحث قالن وسوليفان، قضايا إقليمية مختلفة منها الحرب الدائرة في أوكرانيا، وعضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتطورات في بحر إيجة والبحر المتوسط وجنوب القوقاز.

وأكد الجانبان على أهمية زيادة مجالات التعاون الثنائي على أرضية من المصالح المشتركة، تزامناً مع بدء تطبيق الآلية الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار قالن وسوليفان إلى أن استكمال المباحثات بين أنقرة وواشنطن، حول مقاتلات "F16"، سيخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.

كما جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية الدور الرئيسي لتركيا ضمن الناتو، وعلى ضرورة تصرّف الحلفاء بانسجام وتضامن ضد التهديدات الأمنية والإرهابية.

وشدد قالن على أن تركيا لن تتردد في حماية حقوقها ومصالحها في بحري إيجة والمتوسط، وأن ممارسات اليونان "الاستفزازية والمنافية للقانون الدولي غير مقبولة".

وأشار الجانبان إلى ضرورة التركيز على الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب الدائرة في أوكرانيا، بأقرب وقت ممكن وفق القانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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