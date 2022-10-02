بحث وزير خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف، ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان، شروط اتفاقية السلام المرتقب إبرامها بين البلدين الجارَيْن.

جاء ذلك في لقاء جمع بينهما الأحد في مدينة جنيف السويسرية حسب بيان للخارجية الأذربيجانية.

وانطلق اللقاء بين بيراموف وميرزويان، بعد الساعة 19:00بالتوقيت المحلي (الساعة 17:00 ت.غ) في فندق كبير في جنيف قرب مقر الأمم المتحدة.

وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن وزير خارجية بلاده سيلتقي نظيره الأذربيجاني في جنيف، لمناقشة شروط معاهدة السلام المرتقب توقيعها بين البلدين.

وفي كلمة له خلال انعقاد المناقشات رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الأذربيجاني : "أذربيجان ملتزمة السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، وإقامة علاقات حسن الجوار مع أرمينيا باعتبار ذلك مفتاحاً لبناء الأمن والاستقرار جنوبي القوقاز وذلك من خلال التطبيع الإقليمي الكامل".

وسبق لوزيري الخارجية أن التقيا في 20 سبتمبر المنقضي في نيويورك بتدبير من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وفي 12 سبتمبر أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

وأسفرت تلك الاشتباكات عن استشهاد 79 عسكرياً أذربيجانياً ومقتل 135 جندياً على الأقل من القوات الأرمينية.