سياسة
3 دقيقة قراءة
البرازيل.. لولا يتصدّر بأقل من التوقعات وجولة ثانية من الانتخابات في أكتوبر
تصدَّر الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البرازيل، متقدّماً على الرئيس المتطرّف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، لكنّ تقدُّمه جاء أقل مما توقعته استطلاعات الرأي.
البرازيل.. لولا يتصدّر بأقل من التوقعات وجولة ثانية من الانتخابات في أكتوبر
الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا يتصدر الجولة الأولى متقدماً على اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو / AFP
3 أكتوبر 2022

تصدَّر الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البرازيل الأحد، متقدماً على الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، لكنّ تقدُّمه جاء أقل مما توقّعته استطلاعات الرأي وبالتالي ستُجرى جولة ثانية في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

وحصل لولا على 47.91% من الأصوات في مقابل 43.65% لبولسونارو، وفقاً لأرقام المحكمة الانتخابيّة العليا، بعد فرز 97.3% من الأصوات.

وأدلى الناخبون البرازيليّون الأحد بأصواتهم في انتخابات رئاسية شهدت توتّراً شديداً كان يأمل لولا بالفوز فيها من الدورة الأولى على بولسونارو الذي سبق أن هدّد برفض الاعتراف بالنتائج.

وتشكّلت صفوف انتظار أمام مراكز الاقتراع وقف فيها ناخبون يرتدون ملابس بلون العلم الوطني تأييداً لبولسونارو، وآخرون يرتدون الأحمر تأييداً للولا.

وأدلى الرئيس اليساري الأسبق (2003-2010) بصوته في ساو برناردو دو كامبو، الضاحية العمّالية لساو باولو، حيث اشتهر بكونه زعيماً نقابياً.

وقال لولا الذي خاض سادس معركة انتخابية رئاسية في مسعى منه للفوز بولاية ثالثة بعد 11 عاماً من مغادرته الحكم مع شعبية غير مسبوقة، "بالنسبة إليّ، إنها الانتخابات الأهم".

وصرّح معلّقاً على الانقسام الذي يسود البرازيل: "لم نعد نريد كراهية وخلافات، نريد بلداً في سلام".

بُعيد ذلك أدلى بولسونارو بصوته في ريو دي جانيرو، مرتدياً قميص المنتخب الوطني لكرة القدم الأصفر والأخضر فوق سترة واقية من الرصاص، ولوّح مجدّداً بإمكان الطعن في النتائج.

وقال الرئيس المنتهية ولايته الذي انتقد مراراً نظام الاقتراع الإلكتروني: "إذا كانت الانتخابات نظيفة، لن تكون أي مشكلة، ولينتصر الأفضل!".

ظهراً، أكّد رئيس المحكمة الانتخابية العليا، ألكسندر دي مورايس، أنّ التصويت يجري "بلا مشكلات، في هدوء تامّ"، حارصاً على "إعادة تأكيد موثوقية" نظام الاقتراع الإلكتروني و"شفافيته".

وكان آخر استطلاع للرأي أجراه معهد داتالوفها قد توقّع فوز لولا بحصوله على 50% من الأصوات مقابل 36% لبولسونارو.

ومع إغلاق صناديق الاقتراع عند الخامسة مساءً (20:00 ت.غ)، تجمّع أنصار كلا المرشّحَين لمتابعة النتائج.

وشهدت هذه الانتخابات الحاسمة لمستقبل الديمقراطية في البرازيل مواجهة شديدة بين أبرز مرشّحَين، وحجبت تماماً المرشّحين التسعة الآخرين الذين لم يكُن لهم حضور يُذكر.

وفي حال فاز لولا في الدورة الثانية سيُشكّل ذلك عودةً إلى الحياة السياسية لم يكُن يأمل بها بعد سجنه المثير للجدل في قضايا فساد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us