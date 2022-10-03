سياسة
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استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال قرب رام الله
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشابين باسل بصبوص وخالد عنبر من مخيم الجلزون استشهدا عقب إطلاق الاحتلال النار عليهما قرب مخيم الجلزون شمالي رام الله.
استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال قرب رام الله
استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال قرب مخيم الجلزون شمالي رام الله / AA
3 أكتوبر 2022

استُشهد فجر الاثنين فلسطينيان، وأُصيب ثالث برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة تواصل رسمية مع إسرائيل) أبلغتها "باستشهاد مواطنين اثنين، عقب إطلاق الاحتلال النار عليهما، قرب مخيم الجلزون (شمالي رام الله)".

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر أمنية فلسطينية قولها إن قوات إسرائيلية اقتحمت ضاحية التربية والتعليم قرب مخيم الجلزون "وأطلقت النار صوب ثلاثة شبان داخل مركبتهم، ما أدى إلى استشهاد اثنين منهما، وهما باسل بصبوص وخالد عنبر من مخيم الجلزون، وإصابة سلامة رأفت من بلدة بيرزيت".

وأضافت أن "قوات الاحتلال اختطفت جثمانَي الشهيدين واعتقلت المصاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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