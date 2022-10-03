ارتفع عدد ضحايا قتلى الإعصار إيان في الولايات المتحدة إلى 85 شخصاً الأحد بالوقت الذي واجه فيه السكان المحاصرون بولايات فلوريدا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا الأمريكية أضراراً من المتوقع أن تبلغ تكلفتها عشرات مليارات الدولارات وواجه مسؤولون انتقادات حول أسلوب تصدِّيهم للعاصفة.

ومن المتوقع أن يستمر عدد القتلى بالارتفاع مع انحسار مياه الفيضانات وتوغل فرق البحث في مناطق كانت معزولة في البداية عن العالم الخارجي. وجرى إنقاذ مئات الأشخاص مع تفقُّد أفراد الطوارئ منازل ومباني غمرتها المياه أو جرفتها بالكامل.

وجرى تأكيد ما لا يقل عن 85 حالة وفاة مرتبطة بالإعصار منذ وصول إيان إلى ساحل فلوريدا المطل على الخليج الأربعاء بقوة كارثية كإعصار من الفئة الرابعة برياح بلغت أقصى سرعة لها 240 كيلومتراً بالساعة.

وسقط كل القتلى باستثناء أربعة في ولاية فلوريدا. وأحصى مكتب رئيس بلدية مقاطعة لي الساحلية 42 قتيلاً في المقاطعة التي تحملت العبء الأكبر من العاصفة.

وواجه المسؤولون في مقاطعة لي أسئلة حول ما إذا كانوا قد أمروا بعمليات الإجلاء في الوقت المناسب.

وقال البيت الأبيض في بيان السبت إن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيشهدان الدمار في فلوريدا مباشرة يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يزور بايدن وقرينته بويرتوريكو اليوم الاثنين حيث لا يزال مئات آلاف الأشخاص بلا كهرباء بعد أسبوعين من إعصار فيونا الذي اجتاح الجزيرة.