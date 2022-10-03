انضم أكثر من 2500 من مشاة البحرية الأمريكية والفلبينية إلى مناورات حربية الاثنين بهدف التعامل الفاعل مع أي أزمة مفاجئة في منطقة تخيم عليها منذ فترة طويلة نزاعات إقليمية في بحر الصين الجنوبي، فضلاً عن زيادة التوترات بشأن تايوان.

التدريبات العسكرية السنوية من بين أكبر التدريبات العسكرية حتى الآن بين البلدين الحليفين في عهد الرئيس الفلبيني المنتخب حديثاً فرديناند ماركوس جونيور.

كان سلفه رودريغو دوتيرتي منتقداً صريحاً للسياسات الأمنية الأمريكية وأبدى استياءه إزاء التدريبات العسكرية مع القوات الأمريكية التي يقول إنها يمكن أن تغضب الصين.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون وفلبينيون إن التدريبات التي يُطلق عليها (كامانداغ)، التي تعني”تعاون محاربي البحر”، ضمّت 1900 من مشاة البحرية الأمريكية وأكثر من 600 من نظرائهم الفلبينيين في هجمات محاكاة برمائية وعمليات خاصة.

وأضاف المسؤولون أن قاذفات صواريخ هيمارس الأمريكية وطائرات مقاتلة أسرع من الصوت ستشارك في مناورات بالذخيرة الحية تنتهي في 14 أكتوبر/تشرين الأول.

وتشمل مواقع المناورات مقاطعة جزيرة بالاوان الغربية التي تواجه بحر الصين الجنوبي وشمال الفلبين عبر مضيق لوزون من تايوان.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن المناورات العسكرية في الفلبين تجري بالتزامن مع التدريبات القتالية بين مشاة البحرية الأمريكية وقوات الدفاع الذاتي التابعة للجيش الياباني في جزيرة هوكايدو شمال اليابان التي يشارك فيها نحو 3 آلاف عسكري من الجانبين.

من جانبه قال الميجر جنرال الأمريكي جاي بارغيرون من الفرقة البحرية الثالثة ومقرها اليابان إن التدريبات المتزامنة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لتحالفات الولايات المتحدة مع الفلبين واليابان ”من خلال تدريب واقعي مشترك”.