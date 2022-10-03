ارتفع تعاطي المخدرات بين الشباب في بريطانيا بنسبة 50% منذ نهاية قيود جائحة Covid-19.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة "The Mix" للشباب أن واحداً من كل ثلاثة تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً استخدم مخدراً غير قانوني العام الماضي، وهو ما يعادل نحو 2.6 مليون شخص.

ويُظهر بحث "The Mix" أنه في حين أن عدداً أقل من الشباب يستخدمون المواد المخدرة بقصد الحصول على "المتعة" كانت زيادة بنسبة 75% في استخدام المواد المخدرة للهروب من المشكلات.

كما استخدم نسبة مماثلة من الشباب مواد لمساعدتهم على التعامل مع مشاكل تتعلق بالصحة العقلية أو الاضطراب العاطفي.

ذكرت "The Mix" أيضاً أن 8% من الشباب استخدموا مضادات اكتئاب خارج وصفة طبيبهم، وهذا يعادل أكثر من 634000 شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

كذلك يعدِّل البعض الآخر من الشباب جرعات "مضادات الاكتئاب" التي يصفها الطبيب، وتظهر على بعضهم علامات إدمانهم إياها.