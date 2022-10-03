سياسة
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بريطانيا.. 1 من كل 3 شباب تعاطى مخدرات العام الماضي
ارتفع تعاطي المخدرات بين الشباب في بريطانيا بنسبة 50% منذ نهاية قيود جائحة Covid-19. إذ كشفت دراسة لمؤسسة "The Mix" للشباب أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً استخدم مخدراً  العام الماضي.
بريطانيا.. 1 من كل 3 شباب تعاطى مخدرات العام الماضي
بريطانيا.. 1 من كل 3 شباب تعاطي المخدرات خلال العام الماضي / Getty Images
3 أكتوبر 2022

ارتفع تعاطي المخدرات بين الشباب في بريطانيا بنسبة 50% منذ نهاية قيود جائحة Covid-19.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة "The Mix" للشباب أن واحداً من كل ثلاثة تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً استخدم مخدراً غير قانوني العام الماضي، وهو ما يعادل نحو 2.6 مليون شخص.

ويُظهر بحث "The Mix" أنه في حين أن عدداً أقل من الشباب يستخدمون المواد المخدرة بقصد الحصول على "المتعة" كانت زيادة بنسبة 75% في استخدام المواد المخدرة للهروب من المشكلات.

كما استخدم نسبة مماثلة من الشباب مواد لمساعدتهم على التعامل مع مشاكل تتعلق بالصحة العقلية أو الاضطراب العاطفي.

ذكرت "The Mix" أيضاً أن 8% من الشباب استخدموا مضادات اكتئاب خارج وصفة طبيبهم، وهذا يعادل أكثر من 634000 شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

كذلك يعدِّل البعض الآخر من الشباب جرعات "مضادات الاكتئاب" التي يصفها الطبيب، وتظهر على بعضهم علامات إدمانهم إياها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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