أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة تطوير نموذج جديد في الهيكل المالي العالمي "يعتمد على الناس والأخلاق والإنتاج والمشاركة".

جاء ذلك في كلمة الاثنين خلال مشاركته في الاجتماع التعريفي لـ"وثيقة التمويل التشاركي الاستراتيجية" في إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن تركيا تُقدّم أنواع الدعم كافة لبناء هيكل مالي جديد بديل للهيكل المالي الحالي "الذي أصبح غير مستدام".

وأضاف أن الخطوة الأولى في تغيير تصور المجتمع حول مؤسسات التمويل التشاركية هي تغيير اسم المصارف التشاركية (لا تتعامل بالفائدة) إلى "مؤسسات التمويل التشاركية".

وقال أردوغان: "لدى مجتمعنا تصوّر بأن مؤسسات التمويل التشاركية لا تختلف عن المصارف بوصفها نظاماً، والخطوة الأولى لتغيير هذا التصور تبديل اسم البنوك التشاركية إلى مؤسسة التمويل التشاركية".

وأضاف أن نظام التمويل التشاركي هو أحد الأدوات المالية البدلية التي تعطي الأولوية للمشاركة والإنتاج والقيم الأخلاقية.

وذكر الرئيس التركي أنه خلال السنوات الماضية حاولت جهات، لم يسمّها، بشتى الوسائل عرقلة إدارة تركيا "عبر مختلف المؤامرات ومحاولات الانقلاب وكان آخرها استهداف اقتصادنا".

وأعرب أردوغان عن أمله أن يكون نظام التمويل التشاركي الجديد له مساهمة إيجابية لتركيا والعالم، وأن يقدّم مساهمة فعّالة في تحقيق أهداف تركيا في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تركيا خلال الأعوام الـ20 الماضية أحرزت تقدماً كبيراً في تطوير النظام المالي وضمان الاستقرار وزيادة تنوع الإنتاج.