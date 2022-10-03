سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يدعو لتطوير نموذج جديد للهيكل المالي العالمي
قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا تُقدّم أنواع الدعم كافة لبناء هيكل مالي جديد بديل للهيكل المالي الحالي "الذي أصبح غير مستدام"، مؤكداً ضرورة تطوير نموذج جديد في الهيكل المالي العالمي "يعتمد على الناس والأخلاق والإنتاج والمشاركة".
أردوغان يدعو لتطوير نموذج جديد للهيكل المالي العالمي
أردوغان خلال مشاركته في الاجتماع التعريفي لـ"وثيقة التمويل التشاركي الإستراتيجية" في إسطنبول / AA
3 أكتوبر 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة تطوير نموذج جديد في الهيكل المالي العالمي "يعتمد على الناس والأخلاق والإنتاج والمشاركة".

جاء ذلك في كلمة الاثنين خلال مشاركته في الاجتماع التعريفي لـ"وثيقة التمويل التشاركي الاستراتيجية" في إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن تركيا تُقدّم أنواع الدعم كافة لبناء هيكل مالي جديد بديل للهيكل المالي الحالي "الذي أصبح غير مستدام".

وأضاف أن الخطوة الأولى في تغيير تصور المجتمع حول مؤسسات التمويل التشاركية هي تغيير اسم المصارف التشاركية (لا تتعامل بالفائدة) إلى "مؤسسات التمويل التشاركية".

وقال أردوغان: "لدى مجتمعنا تصوّر بأن مؤسسات التمويل التشاركية لا تختلف عن المصارف بوصفها نظاماً، والخطوة الأولى لتغيير هذا التصور تبديل اسم البنوك التشاركية إلى مؤسسة التمويل التشاركية".

وأضاف أن نظام التمويل التشاركي هو أحد الأدوات المالية البدلية التي تعطي الأولوية للمشاركة والإنتاج والقيم الأخلاقية.

وذكر الرئيس التركي أنه خلال السنوات الماضية حاولت جهات، لم يسمّها، بشتى الوسائل عرقلة إدارة تركيا "عبر مختلف المؤامرات ومحاولات الانقلاب وكان آخرها استهداف اقتصادنا".

وأعرب أردوغان عن أمله أن يكون نظام التمويل التشاركي الجديد له مساهمة إيجابية لتركيا والعالم، وأن يقدّم مساهمة فعّالة في تحقيق أهداف تركيا في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تركيا خلال الأعوام الـ20 الماضية أحرزت تقدماً كبيراً في تطوير النظام المالي وضمان الاستقرار وزيادة تنوع الإنتاج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us