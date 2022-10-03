سياسة
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جاوش أوغلو يعلن توقيع تركيا وليبيا مذكرة تفاهم بمجال الموارد الهيدروكربونية
وقعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي)، وذلك وفق ما أعلنه وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية بالعاصمة طرابلس.
جاوش أوغلو يعلن توقيع تركيا وليبيا مذكرة تفاهم بمجال الموارد الهيدروكربونية
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش بالعاصمة الليبية طرابلس / AA
3 أكتوبر 2022

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده وليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاثنين مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال جاوش أوغلو في هذا السياق: "وقعنا مذكرة تفاهم مع ليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية".

وأضاف: "سنوقع مع ليبيا اليوم مذكرة تفاهم في مجال الغاز، ولا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة (تركيا وليبيا)".

وأكد جاوش أوغلو استمرار دعم بلاده لوحدة الأراضي الليبية واستقرارها.

وفي وقت سابق الاثنين وصل وفد تركي رفيع إلى العاصمة طرابلس في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

ويضم الوفد، وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أقار، والتجارة محمد موش.

كما يضم الوفد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن، وفقاً لبيان الخارجية التركية.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد التركي وزراء ومسؤولين ليبيين.

وخلال الزيارة يبحث الوفد التركي، سبل إجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن والبنية التحتية القانونية اللازمة في هذا الإطار، والعلاقات الثنائية وقضايا التعاون في إطار اتفاق التعاون الأمني ​​والعسكري الموقع بين أنقرة وطرابلس عام 2019.

ومن المنتظر أن يزور الوفد الأرض التي خصصتها السلطات الليبية لبناء السفارة التركية في منطقة تاجوراء بطرابلس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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