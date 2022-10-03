سياسة
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خامنئي يتهم واشنطن وتل أبيب بالوقوف وراء أحداث الشغب في إيران
اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء أحداث الشغب الأخيرة التي جرت في إيران، مشيراً إلى أنه لولا وفاة الشابة أميني، لكانوا قد وجدوا ذريعة أخرى لخلق حالة من انعدام الأمن والشغب في البلاد.
خامنئي يتهم واشنطن وتل أبيب بالوقوف وراء أحداث الشغب في إيران
خامنئي: واشنطن وتل أبيب وراء أحداث الشغب في إيران / AA
3 أكتوبر 2022

قال المرشد الإيراني علي خامنئي الاثنين إن الولايات المتحدة و"الكيان الصهيوني" وأتباعهم وراء أحداثالشغب الأخيرة في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خامنئي في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعات القوات المسلحة.

وأضاف خامنئي: "أقول بصراحة إن هذه الأحداث هي من تخطيط الولايات المتحدة، والكيان الصهيوني، وأتباعهم"، حسب قناة "العالم" المحلية.

ولفت إلى أن "مشكلة الأعداء الرئيسية هي رؤية إيرانقوية، ومستقلة، ومتقدمة".

وأوضح "في المستقبل، وحينما يريد الأعداء إحداث ضرر بالبلاد، فإن الشعب الإيراني الشجاع والمخلص سيتصدى لهم".

وأكد خامنئي أن أعمال الشغب مدبرة من الخارج، قائلاً: "لولا وفاة الشابة أميني​​​​​​​، لوجدوا ذريعة أخرى لخلق حالة من انعدام الأمن والشغب في البلاد".​​​​​​​

وفي 16 سبتمبر/أيلول اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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