قال المرشد الإيراني علي خامنئي الاثنين إن الولايات المتحدة و"الكيان الصهيوني" وأتباعهم وراء أحداثالشغب الأخيرة في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خامنئي في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعات القوات المسلحة.

وأضاف خامنئي: "أقول بصراحة إن هذه الأحداث هي من تخطيط الولايات المتحدة، والكيان الصهيوني، وأتباعهم"، حسب قناة "العالم" المحلية.

ولفت إلى أن "مشكلة الأعداء الرئيسية هي رؤية إيرانقوية، ومستقلة، ومتقدمة".

وأوضح "في المستقبل، وحينما يريد الأعداء إحداث ضرر بالبلاد، فإن الشعب الإيراني الشجاع والمخلص سيتصدى لهم".

وأكد خامنئي أن أعمال الشغب مدبرة من الخارج، قائلاً: "لولا وفاة الشابة أميني​​​​​​​، لوجدوا ذريعة أخرى لخلق حالة من انعدام الأمن والشغب في البلاد".​​​​​​​

وفي 16 سبتمبر/أيلول اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.